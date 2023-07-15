باكستان تتسلم شريحة أولى بقيمة 1.2 مليار دولار من حزمة إنقاذ صندوق النقد

قال وزير الاقتصاد الباكستاني إسحق دار إن البنك المركزي ‏الباكستاني تسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وهي الشريحة الأولى ‏من حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات لإعادة الاستقرار للاقتصاد، وذلك بعد يوم واحد ‏من إقرار البنك الدولي للحزمة.‏



وبعدما كانت على شفا التخلف عن سداد ديون سيادية، تلقت باكستان في وقت ‏سابق من هذا الأسبوع مليار دولار من الإمارات وملياري دولار من السعودية مع ‏اطمئنان الدولتين العربيتين للتوصل إلى اتفاق بين إسلام أباد وصندوق النقد الدولي ‏نهاية يونيو.‏



وقال دار في كلمة اذيعت بالتلفزيون إن الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد ‏الدولي وصلت حساب المصرف الباكستاني.‏



وارتفعت قيمة السندات السيادية والروبية الباكستانية اليوم الخميس بعد موافقة ‏مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ.‏