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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باكستان تتسلم شريحة أولى بقيمة 1.2 مليار دولار من حزمة إنقاذ صندوق النقد

صدى البلد

قال وزير الاقتصاد الباكستاني إسحق دار إن البنك المركزي ‏الباكستاني تسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وهي الشريحة الأولى ‏من حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات لإعادة الاستقرار للاقتصاد، وذلك بعد يوم واحد ‏من إقرار البنك الدولي للحزمة.‏


وبعدما كانت على شفا التخلف عن سداد ديون سيادية، تلقت باكستان في وقت ‏سابق من هذا الأسبوع مليار دولار من الإمارات وملياري دولار من السعودية مع ‏اطمئنان الدولتين العربيتين للتوصل إلى اتفاق بين إسلام أباد وصندوق النقد الدولي ‏نهاية يونيو.‏


وقال دار في كلمة اذيعت بالتلفزيون إن الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد ‏الدولي وصلت حساب المصرف الباكستاني.‏


وارتفعت قيمة السندات السيادية والروبية الباكستانية اليوم الخميس بعد موافقة ‏مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ.‏

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