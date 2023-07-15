كشف محمد بركات المشرف العام على المنتخب الأولمبي كواليس جلسته مع اللاعبين قبل مواجهة المغرب في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

محمد بركات يكشف كواليس جلسته مع لاعبي المنتخب الأولمبي قبل مواجهة المغرب

وقال بركات في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "حرصنا على عقد جلسة مع لاعبي منتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة المغرب في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما"

وأضاف: "قمنا بتحفيز اللاعبين وطالبناهم بالتركيز والعمل على القتال حتى آخر دقيقة".

واختتم: "منتخب المغرب كسب البطولة لكننا كسبنا رجال، والكل أخرج ما لديه بالفعل"