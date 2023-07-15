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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر منافس وإمكانات جبارة.. لينوفو تكشف عن تابلت Tab M10 5G

تابلت Lenovo Tab
تابلت Lenovo Tab M10 5G من لينوفو

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن أحدث جهاز لوحي من إنتاجها، ينطلق تحت اسم Lenovo Tab M10 5G، والذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة، وطرح للبيع بسعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز الجهاز اللوحي الجديد من لينوفو Lenovo Tab M10 5G، بشاشة من نوع LCD بقياس 10.61 بوصة، وبدقة 1200 × 2000 بكسل، ندعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، تدعم اللوحة ذروة سطوع تصل إلى 400 شمعة في المتر المربع وتتميز بشهادة TUV للعناية بالعيون.

 

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سعر ومواصفات تابلت Lenovo Tab M10 5G من لينوفو

وزودت لينوفو تابلت Tab M10 5G، بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 695، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 +6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD.

تابلت Lenovo Tab M10 5G من لينوفو

ويأتي الجهاز اللوحي مع مكبرات صوت مزدوجة بتقنية Dolby Atmos كما أنه مزود بمقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ويتمتع تابلت Lenovo Tab M10 5G من لينوفو، بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل جنبا إلى جنب مع فلاش LED في الخلف.

ويتم تشغيل تابلت Tab M10 5G، بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل، بينما تأتي البطارية بسعة 7700 مللي أمبير في الساعة.

ويتوفر تابلت لينوفو Lenovo Tab M10 5G، بلون واحد فقط هو الأزرق، ويباع الطراز بسعة 4 + 128 جيجابايت، مقابل سعر يبدأ من 304 دولار (أي ما يعادل 9370 جنيه مصري)، وتبدأ المبيعات الرسمية للجهاز في الهند غدا عبر متاجر Lenovo وشركاء البيع بالتجزئة. 

تابلت Lenovo Tab M10 5G من لينوفو
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