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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أيمن أبو العلا يطرح أهمية دور التحالف الوطني في سد عجز الأطباء

مجلس النواب
مجلس النواب

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشكلة العجز في عدد الأطباء في مصر، الناتجة عن عدد من الأسباب لا بد من مواجهتها.

ودعا أبو العلا في تصريحات اليوم، إلى أن تحقيق ذلك يتطلب التوسع في إنشاء كليات الطب البشرى، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب وذلك من خلال النزول بتنسيق كليات الطب البشرى بهدف زيادة اعداد الطلاب الملاحقين بها.

وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إلى أهمية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الذى اقر مجلس النواب القانون المنظم لعمله، مؤخرا، في المساهمة في إنشاء كليات الطب البشري والتمريض ضمن المشروعات التنموية التي يستهدفها في قطاع التعليم، مضيفا، بأن مثل تلك المشروعات في قطاعات التعليم لاتقل أهمية عن أي مشروع تنموى، يستهدف تحقيق التنمية بالبلاد ومساعدة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة لهم.      

واقترح ان يكون في هذه الكليات الاهلية دراسات عليا لمده سنتين لمعادله الراغبين من خريجي الصيدلة وطب الاسنان حديثي التخرج للحصول علي بكالوريوس الطب البشري.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، ان التوسع في إنشاء كليات الطب، وزيادة أعداد الخريجين من الأطباء، سيحقق التوازن فى عدد الأطباء.

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