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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنوب سيناء تنجح في تطوير قطاع الكهرباء بتكلفة 880 مليون جنيه

صورة ارشيفية للكهرباء
صورة ارشيفية للكهرباء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة نجح على مدار السنوات الماضية في تطوير قطاع الكهرباء بتكلفة 880 مليون جنيه، مما ساعد على انخفاض معدل استهلاك التيار الكهربائي، مرجعًا معدل الانخفاض إلى حسن ترشيد الكهرباء على مستوى المحافظة، وأيضًا إلى إنارة معظم شوارع مدينة شرم الشيخ بالطاقة الشمسية، وتبديل الإنارة باللمبات الموفرة " الليد" بكافة مدن المحافظة، حتى بلغت كمية الكهرباء المستهلكة مليون كيلو وات في الساعة في السنة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح اليوم السبت، أنه جرى توصيل التيار الكهربائي لمحطات تحلية مياه البحر والخزانات الاستراتيجية، ومحطات الصرف الصحي، ومستشفى أبورديس، والوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والتجمعات البدوية على مستوى المحافظة بتكلفة 204,36 مليون جنيه.

وأكد أنه جرى ربط مدينة سانت كاترين ومنطقة وادي فيران بالشبكة القومية الموحدة بتكلفة 35 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وعمل توسعات لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض لتحسين أداء الشبكة وتقليل الأعطال بتكلفة 35 مليون جنيه.

وتابع : كما جرى تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بمدينة رأس سدر بتكلفة 1,607 مليون جنيه، وربط مدينة سانت كاترين بالشبكة القومية الموحدة عن طريق نويبع بتكلفة 100 مليون جنيه.

و أضاف المحافظ أنه جرى تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والتوسع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمدن شرم الشيخ دهب طور سيناء بتكلفة 106,8 مليون جنيه بينهم 5 مليون مشاركة مجتمعية، وتوصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية بتكلفة 100 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث بتكلفة 150 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لقاعة المؤتمرات الجديدة بتكلفة 69 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لمصنع الرخام بتكلفة 22 مليون جنيه.

صورة محطات الكهرباء

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IMG-20230715-WA0040
فودة تطوير الكهرباء جنوب سيناء أجهزة المدن

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