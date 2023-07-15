خطفها الوداد .. الزمالك يخسر صفقة جديدة

أكد تقرير صحفي، تفوق نادي الوداد المغربي على الزمالك، في سباق التعاقد مع زكرياء الدراوي، لاعب وسط فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن نادي الوداد البيضاوي حصل على توقيع زكرياء الدراوي لمدة 3 مواسم.

وأضاف أن زكرياء الدراوي كان ضمن اهتمامات نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكن نادي الوداد استطاع حسم الصفقة لصالحه.

انسحاب الزمالك من صفقة إمام عاشور

يذكر أن الأزمة المالية أجبرت نادي الزمالك على الانسحاب من سباق التعاقد من إمام عاشور، ليوقع اللاعب عقود انضمامه إلى النادي الأهلي، حسبما أشارت تقارير صحفية، ومن المتوقع إعلان القلعة الحمراء عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان إمام عاشور انضم إلى نادي ميتلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من نادي الزمالك، مقابل 3.5 مليون دولار.