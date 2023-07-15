قلق أمريكي من توطيد التعاون بين إيران وروسيا في سوريا

عبر مسؤول أمني أمريكي كبير عن قلقه تجاه توطيد التعاون بين إيران وروسيا في سوريا، وقال: ” الولايات المتحدة قلقة من توطيد العلاقات بين روسيا وإيران في سوريا وجميع أنحاء الشرق الأوسط.

وبحسب المسؤول الكبير يجري النظر في عدة خيارات عسكرية رداً على تزايد العدوانية الروسية في الأجواء السورية، ورداً على التدخل الروسي في الأنشطة الأمريكية ضد “داعش”.

وأوضح المسؤول أن توثيق التعاون بين الدول ينبع من “التزام روسيا بمساعدة إيران بسبب دعم طهران لموسكو في الحرب في أوكرانيا”.

كما زعم المسؤول أن روسيا ملتزمة تجاه إيران التي تريد إخراج القوات الأمريكية من سوريا، حتى تتمكن من نقل المساعدات القتالية إلى حزب الله بسهولة.

حلقت طائرة تجسس روسية من طراز “أنتونوف” فوق قاعدة التنف الأمريكية، في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق، وذلك أمس (الجمعة)، في مهمة وصفها مسؤولين بأنها “مهمة جمع معلومات استخبارية”.

بينما تجمع الولايات المتحدة وروسيا معلومات استخباراتية عن بعضهما البعض في كثير من الأحيان، كان هذا الحادث مهماً لأن طائرة الاستطلاع كانت مباشرة فوق قاعدة أمريكية، وأشار المسؤول الأمني ​​إلى أنه كان هناك “الكثير من الاحتجاج” على خط التحدي الذي تم تأسيسه مع روسيا في سوريا.

وأوضح المسؤولون في واشنطن أنه تم رصد زيادة واضحة في التعاون بين موسكو وطهران ودمشق، وذلك في إطار محاولة إخراج الجيش الأمريكي من سوريا والشرق الأوسط.

كما أوضح البنتاغون أنه كجزء من محاولة إخراج الولايات المتحدة من المنطقة، تواصل إيران إرسال أسلحة فتاكة إلى حزب الله في لبنان – وبالتالي تهدد “إسرائيل” بشكل مباشر.