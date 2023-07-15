دبلوماسي: مصر تشارك في أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي تمهيدا لقمة نيروبي

قالت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا، إن قمة مؤتمر التنسيقية، قد تم الاتفاق على انعقادها كل عام حتى عام ٢٠٢٧ وهذه هي القمة الخامسة، لافتة إلى أن هذه القمة الافريقية كانت تنعقد مرتين كل عام فالقمة الأولي كانت تنعقد في يناير ، وهي خاصة بالشئون المالية والإدارية، والقمة الثانية تنعقد في يونية أو يوليو، والهدف منها هو إقامة نظام تكاملي في القارة الأفريقية ، وقد تم الاتفاق على هذه القمة وتكون المحاور الرئيسية لديها موضوع " التكامل".

وتابعت عمر ، خلال مداخله هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية “المصرية”، أن المشاركين في هذه القمة هما رؤوساء التجمعات الإقتصادية الخمسة والإقليمية والتي يتم الاعتماد عليهم في إقامة النظام التكاملي، مستمكلة أن مصر لديها ٥ تجمعات إقتصادية منهم قضية مصر المتواجدة في الكوميسا، وهناك تجمعات أخري، وأيضا هناك آليات أفريقية مثل " نيباد" والتي يرأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة، وهناك مفاوضية للاتحاد الأوروبي، وأيضا مكتب الإتحاد الاقتصادي للاتحاد الافريقي، وأيضا مكتب الإتحاد الافريقي والذي يتشكل من رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي والرئيس السابق والرئيس القادم، وذا هم المشاركين في قوائم القمة.