محمد صلاح في طريقة إلى ألمانيا مع بعثة ليفربول| شاهد

شارك الإعلامي الرياضي احمد شوبير، متابعيه صورة للاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد شوبير تعليقا على الصورة: "محمد صلاح في طريقه إلي ألمانيا مع بعثة ليفربول تحضيرا للموسم الجديد".

ويواجه نادي ليفربول الإنجليزي تحديًا بخصوص مشاركة نجمه محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024.

ووفقًا لشبكة "ليفربول إيكو"، قد لا يسمح النادي لصلاح بالغياب عن صفوفه مرة أخرى الصيف المقبل، خصوصًا أن المسابقة ستأتي في بداية موسم 2024-2025.

من جانب آخر أفادت شبكة "ليفربول إيكو" بأن محمد صلاح سيغيب عن ليفربول في عدد كبير من المباريات، نظرًا لأنه سيشارك مع منتخب مصر الأول في كأس أمم أفريقيا التي ستقام في يناير المقبل بكوت ديفوار.