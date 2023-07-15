الشائعات تلاحق النجوم | هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها.. حورية فرغلي تنفي خطوبتها من نزار الفارس

لم تكن شائعة طلاق هنا الزاهد، أو خطوبة حورية فرغلي، الأخيرة، إذ اجتاحت الوسط الفني العديد من الشائعات خلال الفترة الأخيرة، وظلت تلاحق الفنانين لفترة منها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى مضللة مثل الزواج أو الانفصال.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز الشائعات التي لاحقت النجوم خلال الفترة الأخيرة:

طلاق هنا الزاهد

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، خلال لقاء متلفز لها في دبي، عن حياتها الفنية والخاصة، وردت على شائعات طلاقها، وسبب عدم إنجابها حتى الآن.

ونفت هنا الزاهد شائعات طلاقها من الفنان أحمد فهمي التي ترددت خلال الفترة الماضية، وعلقت قائلة: «لو في أي حاجة بتحصل الناس كلها هتعرفها».

وعلم صدى البلد أن كل ما يشاع بشأن انفصال هنا الزاهد عن زوجها أحمد فهمي أخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وحرصت هنا الزاهد على حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد “مستر إكس” مع أحمد فهمي والحديث عن دورها وهي تلعب شخصية “حبيبته السابقة”.

وردا على سؤال الصحفيين عن حقيقة خلافها مع دانيا، لم تنكر هنا الزاهد الخلاف، ولكنها فضلت عدم الرد على الأمر قائلة:" أنا جاية النهارده أتكلم عن الفيلم بس ".

حورية فرغلى ونزار الفارس

علقت الفنانة حورية فرغلي على الجدل الذي أثاره المذيع العراقي نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما سويًا، وإعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حورية فرغلي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”:أنا نفسيًا مش كويسة، وحاسة أني عايشة في كابوس من أول امبارح مش حاسة أني عايشة في دنيا حاسة أني في غابة، وده مذيع بيحاول يعمل معايا لقاء وقالي أنه عراقي، أنا كنت شفت لقائه مع رانيا يوسف مرة، قولتله أوك، قولنا نصور في البيت وأنا قولت أوك وساكنة قدام نادي الجزيرة والمنظر حلو، وأنا قولت ده كله بيصوروا وضيف عندي في البيت.

واستكملت حورية فرغلي، حديثها قائلة: أولاً الأسئلة اللي جاي يسألهالي أنا مستغربة أنه بيسألها تاني ، وهو جاي عنده خطة معينة جاي مرتب لها، وبعد ما خلصنا سألني بتحبي ماجد المهندس وأنا قولتله عادي معرفوش أوي، فقالي هسمعك أغنية وطلب مني أتصور وأرقص معاه، وكل اللي حواليه بيلموا المعدات والكاميرات، ومعرفش مين بيصور، ومرضتش أكسفه ولكن قولتله مش هيبقى حلو أنا طويلة ولابسة كعب وهيبقى منظري مش حلو.

وأضافت حورية فرغلي ، معبرة عن حزنها الشديد لما تعرضت له: ليه مكنتش صريح معايا؟ ازاي حد يقابل حد بعد خمس دقايق يقوله عايز تتجوزه؟ هو عشان أنا عندي مشكلة في مناخيري يبقى غلبانة بقى ويحصل فيا كدا؟.. هو سألني وقالي انتي متجوزة قلتله لأ أنا سنجل بقالي فترة كبيرة ، ومش فاكرة الكلام ده كان جوه الحلقة ولا براها؟.

ونفت الفنانة حورية فرغلي، ما تردد حول اتفاقها مع المذيع العراقي لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق خطبتهما: أكيد مش متفقة معاه على تريند يعني هو أنا اللي رحت له العراق؟؟ واتفقت على اللقاء وبعدين أنا مش محتاجة، كان مريب وهو من أول ما دخل كان غريب وبيصور كتير، ومعنديش أي مشكلة الحلقة تنزل، عشان الناس هتعرف كده متفقة معاه ولا لأ.

فيما نشر الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقطع فيديو من حلقة برنامجه الذى يعرض على قناة دجلة العراقية والتي استضاف فيها الفنانة حورية فرغلي.

وظهر نزار الفارس، فى نهاية الفيديو وهو يطلب يد حورية فرغلي وقال لها: «أنا بتقدم ليكى على الهواء مبروك عليكى أنا»، وكان رد فعل حورية فرغلي: «مبروك عليك أنا».

علا غانم

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة علا غانم، خلال الساعات الماضية بعد انتشار شائعات حول وفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تخرج علا غانم، أو أي من بناتها للرد على تلك الشائعات، كذلك لم يكتب والد بناتها وليد الدفراوي، أي منشور عبر فيسبوك للرد على هذه الأكاذيب.

الشائعات جاءت بعدما قررت علا غانم رفع دعوى خلع ضد زوجها الثالث عبد العزيز لبيب، رجل الأعمال، فى محكمة الأسرة بقصر النيل، وذلك نظرا لوجود خلافات كثيرة بينهما.

علاقة رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي

علقت النجمة رانيا يوسف، على صورتها مع الفنان أحمد الفيشاوي وما أشيع عن ارتباطهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "أنا مش أكبر منه بعمر كبير، وهما 3 أو 4 سنوات "، موضحة أن هذه الصورة من كواليس عمل تشارك معه فيه.

ونفت الفنانة رانيا يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، صحة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي بسبب هذه الصورة، مضيفة: "أنا متخطبتش ليه ولم يحدث.. وده هزار أحمد مش عاتق الكبير والصغير والصورة نوع من دعاية لفيلم".

وأوضحت النجمة رانيا يوسف، أن أحمد الفيشاوي أخ وزميل لي، متابعة: "لو تقدم ليا مش هوافق عليه .. لدي اشتراطات حتى أخوض تجربة الزواج مرة أخرى".

جاء ذلك بعدما، نشر الفنان أحمد الفيشاوى، عددا من الصور مع الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أثناء عقد جلسات عمل لتحضير لفيلم “ورد ريحان”.

وعلق أحمد الفيشاوى على الصور: “أعمل على سيناريو فيلم ”ورد ريحان" والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب.. رانيا يوسف".

وظهر أحمد الفيشاوى ورانيا يوسف فى بعض الصور وهما يحتفلان بأعياد الكريسماس وظهرت رانيا يوسف معه مرتدية فستانها الأحمر النارى.

مرض أحمد السقا

علق الفنان أحمد السقا، على ظهوره بملامح متغيرة، في برومو الموسم السابع من مسلسل الكبير أوي، بعدما تغير شكله، وظهرت عليه أعراض المرض بشكل كبير.

وقال أحمد السقا في تصريحات خاصة لبرنامج “et بالعربي”: "أنا زي الفل وكويس ومتشكر لكل اللي سألوا عني، أنا بخير ولا أعاني من أي شيء ومش عارف مين مصدر مثل هذه الشائعات، وعموما مشاهدتكم للحلقة هتكون خير دليل وأتمنى أنكم تستمتعوا بالحلقة ".

أحمد عدوية

حرص موقع صدى البلد على الاطمئنان على صحة الفنان أحمد عدوية بعد تردد أنباء من خلال حساب غير رسمي لابنه محمد يشيع أن والده تعرض لوعكة صحية.

ونفى محمد أحمد عدوية ما تردد من أنباء حول تعرض والده لوعكة صحية، مشيرا إلى أن الحساب الذي ينتحل اسمه غير خاص به وغير رسمي ونفى صلته به.

وأكد محمد أحمد عدوية، أن والده بصحه جيده وعاد لاستئناف نشاطه الفني من خلال حفل زفاف شارك في إحيائه معه أمس الخميس 2 فبراير.

يأتي ذلك بعدما ترددت شائعات حول تعرض الفنان أحمد عدوية، لوعكة صحية جديدة بعد الوعكة الصحية التي مر بها قبل 3 أيام، وتسببت في إلغاء حفل غنائي له.

وكتب حساب مزيف لـ المطرب محمد عدوية -نجل الفنان أحمد عدوية - عبر موقع التواصل الاجتماعي: «أرجوا من حضراتكم الدعاء .. بالشفاء للاستاذ أحمد عدوية».

رامز جلال

شائعة إصابة الفنان رامز جلال بـ العمى.. هزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، بعد أن تم تداول أنباء غير مسنودة إلى مصدر، تتضمن هذه المعلومات المغلوطة.

وحرص موقع صدى البلد الإخباري، على التواصل مع الفنانة نهال عنبر -مسئول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية- لتكشف حقيقة ما تم تداوله من أنباء حول رامز جلال، خلال الساعات الماضية.

وقالت نهال عنبر، إنها ليست على تواصل مع رامز جلال ولا يوجد لديها معلومات عنه في الفترة الحالية، لكنها ترجح أن ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

بعدها نشر الفنان رامز جلال، صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع جاريث بيل لاعب منتخب ويلز لكرة القدم، وصاحب هدف التعادل في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية بكأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر.

وتعد صورة رامز جلال مع جاريث بيل في كأس العالم قطر 2022، هي أول ظهور للأول بعد الأنباء المغلوطة حول اعتزاله الفن وإصابته بـ العمى.

زواج نرمين الفقي وكمال أبو رية

قبل عدة أشهر، انتشرت الشائعات حول زواج الفنانة نرمين الفقي عدة مرات ومرات، حتى كان من بين تلك الشائعات زواجها من شخص مخالف لها في الديانة، وعلى الرغم من توضيحها حقيقة تلك الشائعات إلا أنها لم تتوقف حتى انتشرت في الآونة الأخيرة اقاويل عن زواجها من الفنان كمال أبو رية.

كمال أبو رية كشف حقيقة هذا الأمر، مؤكدًا في أحد اللقاءات التليفزيونية على أنها اخت وصديقة وزميلة.

وأضاف كمال أبو رية: «قالوا كدة كتير، هو أصل السوشيال بيكون معندهمش لا قرائن ولا دلائل، يعني أنا هتجوز نرمين الفقي، طيب معملناش فرح؟ طب معملناش حفلة صغيرة كدة طيب؟»، مؤكدًا « نرمين اخت وصديقة وزميلة عزيزة، وإحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض كتير، وإحنا جيران فعلا، وانا يمكن ترددت في بعض المناسبات كتير يعني، فهم شافوا كده، يعني في ناس تقابلني تقولي يعني دي إشاعة يا أاستاذ كمال، فاقوله آه، فيقولي يا خسارة».

اعتزال نداء شرارة

وقبل عدة أشهر، استنكرت الفنانة نداء شرارة، ما تردد مؤخرا من أنباء غير صحيحة حول اعتزالها الغناء خلال الفترة الحالية.

وقالت نداء شرارة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها لم تقرر الاعتزال وأنها متواجدة في مصر حاليا لإحياء حفل غنائي وتقديم أعمال فنية جديدة، وعلقت على هذه الأخبار قائلة: «مفيش الكلام ده والله».

يأتي ذلك بعدما صرحت دكتورة جيهان مرسي رئيس مهرجان الموسيقى العربية، بأن الفنانة نداء شرارة لم تتواجد في حفلات المهرجان بسبب اعتزالها الغناء.

يأتي ذلك بعدما أكدت جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقي العربية السعودية -بحسب تصريحاتها- أنها حاولت التواصل مع الفنانة نداء شرارة إلا أنها علمت أنها اعتزلت الغناء نهائيا لذلك لا تتواجد هذا العام في المهرجان.

زهايمر عادل إمام

في أول ظهور له بعد شائعات إصابته بالزهايمر، نشرت صفحة اي تي بالعربي اول تسجيل صوتي للزعيم عادل إمام يطمئن فيها محبيه.

وقال عادل إمام :" انا بخير وقاعد مع ولادي واحفادي في المزرعه ..وأصدقائي بيزوروني وببقي فرحان بيهم وفرحانين بيا".

اضاف عادل إمام: ”بحضر حاليا لفيلم الواد وأبوه مع ابني محمد".

يأتي ذلك بعدما، كشف الإعلامي محمد الباز، الجدل مفاجأة صادمة لجمهور الزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن عادل إمام لن يعود للتمثيل وقد أصيب ببعض أعراض ألزهايمر.

وقال محمد الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر النهار ": هناك حالة جدل مستمرة عن هل يستمر الفنان عادل إمام في التمثيل، منوهًا بأن عائلته تصر أن هناك عملاً قريباً يظهر فيه عادل إمام، وهو فيلم يجمعه من نجله محمد إمام واسمه «الواد وأبوه».

وأضاف : "الزعيم عادل إمام يعاني من أعراض ألزهايمر، وحالته الصحية لا تسمح بالوقوف أمام الكاميرا، مطالبًا عائلته بإنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل.

وأكد محمد الباز «عادل إمام عمره حاليا 82 عاما ؛ وعمل منهم حوالي ٦٥:عاما فهو بالطبع شقي في حياته وتعب ، ولابد ان ينهي حياته الفنية حاليا فهو نجمي المفضل ودخل الفن عن طريق جملة ".

باسم سمرة

قبل نحو عام، انتشرت شائعات وفاة الفنان باسم سمرة، عبر عدد من الصفحات مجهولة الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق باسم سمرة على شائعة وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختفائه عن الظهور على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وقال باسم سمرة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: «أنا زي العفريت.. وأعوذ بالله من اللي بيروج الإشاعات دي»، موضحا أنه بصحة جيدة ولا أساس لهذه الأقاويل.

اعتناق دوللي شاهين للإسلام

قبل أكثر من عام، نفت الفنانة دوللي شاهين، ما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية حول اعتناقها الإسلام، بعدما ظهرت في صورة قبل أيام وهي ترتدي الحجاب داخل مسجد.

وقالت دوللي شاهين، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، هذه الصورة من كواليس مسلسل المماليك التي شاركت فيه مؤخرا، ولا صحة حول ما تردد من شائعات خلال الفترة الماضية.

وكانت دوللي شاهين نشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها ترتدي الحجاب داخل مسجد، ما فتح بابا للشائعات حول اعتناق الإسلام.