عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يتوجه إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الدورة الخامسة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الكينية " نيروبي" مشاركا في الدورة  الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للإتحاد الافريقي.

وعرض الإعلامي “هيثم سعودي” من برنامج “الأخبار" المذاع على فضائية “الدي أم سي”،  تصريحات رياسة الجمهورية من خلال المتحدث الرسمي للرئاسة، إنه قد صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤوساء الدول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية النيباد.

سوف يلقي الرئيس السيسي كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 

وسوف يلقي الرئيس السيسي كلمة بصفة الرئيس الحالي بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، لاستعراض الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس الكيني

وفي سياقا متصل، فإن الرئيس السيسي سوف يعقد مباحثات مع الرئيس الكيني "ويليام روتو" في بحث آليات لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاكل القارة الأفريقية فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الإهتمام المشترك وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عمليات التنمية وتعزيز الاندماج بالقارة.

العاصمة الكينية الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف العام التنسيقية نيروبي المتحدث الرسمى حكومات الوكالة الإفريقية النيباد التغيرات المناخية الرئيس الكيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الكشف عن حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية.. شاهد

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

ترشيحاتنا

خطاب عاجل من نقيب المهندسين للنائب العام بشأن قضية كبرى ..إيه حصل؟

حكم تمكين وقضية نفقة .. تفاصيل جديدة في واقعة سيدة القاهرة الجديدة

5 أسبوعيا.. مصر للطيران تُعيد تشغيل رحلاتها المباشرة بين مانشستر والقاهرة

الصحة: قافلة شمال سيناء تستقبل 2516 مواطنا وتجري 116 عملية جراحية

بعد 10 سنوات على جرائمه المروعة .. القبض على سفاح النساء في نيويورك|شاهد

أخبار الفن.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية.. تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

تماثيل وذهب وأحجار كريمة.. اكتشاف كنوز مصرية في مقابر قبرص.. كيف حصلوا عليها

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

انتبه.. التثاؤب المفرط علامة على الإصابة بهذه الأمراض

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ