متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يتوجه إلى العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في الدورة الخامسة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الكينية " نيروبي" مشاركا في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للإتحاد الافريقي.

وعرض الإعلامي “هيثم سعودي” من برنامج “الأخبار" المذاع على فضائية “الدي أم سي”، تصريحات رياسة الجمهورية من خلال المتحدث الرسمي للرئاسة، إنه قد صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤوساء الدول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية النيباد.

سوف يلقي الرئيس السيسي كلمته بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

وسوف يلقي الرئيس السيسي كلمة بصفة الرئيس الحالي بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، لاستعراض الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس الكيني

وفي سياقا متصل، فإن الرئيس السيسي سوف يعقد مباحثات مع الرئيس الكيني "ويليام روتو" في بحث آليات لتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكيفية التعامل مع مشاكل القارة الأفريقية فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الإهتمام المشترك وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عمليات التنمية وتعزيز الاندماج بالقارة.