خيارات عسكرية.. مسئول في البنتاجون: روسيا تحاول دفع أمريكا للانسحاب من سوريا

قال مسئول كبير في البنتاجون إن روسيا تكثف تعاونها مع طهران ودمشق لدفع الولايات المتحدة إلى الانسحاب من سوريا وتسهيل شحنات الأسلحة إلى تنظيم "حزب الله".

وفي إيجاز للصحفيين العسكريين في واشنطن، قال المسئول الأمريكي إن "الولايات المتحدة تدرس "خيارات عسكرية" للتعامل مع وصفه بالـ"العدوانية الروسية المتزايدة في سوريا".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل رحلاتها الجوية في الجزء الغربي من سوريا وستقوم بمهام ضد داعش.

و قال إن موسكو مدينة لطهران بالمساعدة التي قدمتها لغزو أوكرانيا، لافتا إلى أن إيران تريد إخراج الولايات المتحدة من الأجواء السورية حتى تتمكن من نقل المعدات بسهولة أكبر إلى حزب الله من أجل تهديد إسرائيل.

يذكر أن هناك حوالي 900 جندي أمريكي يتمركزون في سوريا.