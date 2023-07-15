أشاد بمصر| رئيس تحرير موقع سوداني: مؤتمر قمة دول الجوار إنجازاته كبيرة

أشاد الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع نبض السودان، بجهود مصر تجاه الأزمة السودانية.

وقال الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع نبض السودان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مؤتمر قمة دول جوار السودان الذي عقد بالقاهرة حقق إنجازات كبيرة، وحقق اختراق كبير تجاوز المبادرات التي طرحت في الأسابيع الماضية".



وأضاف الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع نبض السودان،: "مخرجات قمة دول الجوار حظيت بتأييد دولي وتأييد من مختلف المنظمات الدولية"، لافتا: "المؤتمر وجد تأييد شعبي كبير من الشعب السوداني فضلا عن تأييد من الأطراف المتنازعة في السودان".

وأشار الكاتب الصحفي عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع نبض السودان،: "مخرجات مؤتمر تتوأم مع طموحات الشعب السوداني"، مؤكدا: "الرئيس السيسي عرف كيفية حل الأزمة ووضع كلمات مفتاحية قد تقودنا لحلول الوضع العسكري في السودان".

