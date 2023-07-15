صحفي: لم يتم توقيع اتفاق هدنة بين الأطراف في السودان

‏قال الكاتب الصحفي عثمان ميرغني، أنه حتى الآن لم يتم توقيع اتفاق هدنة بين الأطراف في السودان أو حتى تسوية سياسية بمعنى أن الطرفين حتى هذه اللحظة في حل من أي التزام بوقف إطلاق النار.

مبادرة دول جوار السودان

وتابع عثمان ميرغني خلال لقائه عبر "زووم" في فضائية "القاهرة الإخبارية"، يبدو أن الطرفين لديهم إحساس بأن مبادرة دول الجوار ستمضي للوصول إلى قاعة التفاوض التي في النهاية سترتكز على الوضع العسكري لكل طرف على الأرض وهناك الآن محاولة لتحسين الأوضاع العسكرية وإعادة التموضع على الأرض بما يساهم في رفع الوزن التفاوضي عندما تأتي مرحلة المفاوضات التي أصبحت الآن قريبة المنال.