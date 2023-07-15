محلل سياسي: مصر وحدها تستقبل أكثر من 500 ألف مواطن سوداني

‏قال مبارك أردول المحلل السياسي، إن منبر دول الجوار هو منبر مهم جدا ودول الجوار أصبحوا طرفا في الأزمة السودانية إذا شاء السودانيون أم لا.



‏وتابع مبارك أردول خلال لقائه عبر زووم في فضائية "القاهرة الإخبارية"، تبقى مصر وحدها تستقبل اكثر من 500 الف مواطن سوداني فضلا عن الذين جاءوا قبل الأزمة وكذلك دولة تشاد وجنوب السودان وعدد في أثيوبيا وإرتريا.

مبادرة دول الجوار

وأضاف أن تدخل هذه الدول عن طريق مبادرة دول الجوار ليس مجرد رغبة أو مساعدة وإنما هم طرف متأثر بهذه الأزمة وتدخلوا حتى لا تتوسع آثار الأزمة ويكون تأثيرها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.