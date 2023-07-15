وكالة الأمن القومي الأمريكية تنهي تحقيقها بشأن حقيبة الكوكايين داخل البيت الأبيض

أعلنت الخدمة السرية التابعة لوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الوكالة أنهت تحقيقها في الحقيبة الغامضة للكوكايين التي تم العثور عليها في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر مع العثور على الجاني.

وقالت وكالة الأمن الأمريكية، أن القضية أغلقت بسبب نقص أدلة الطب الشرعي إلى جانب حقيقة أنه تم العثور على عقار من الفئة أ في منطقة مر بها حوالي 500 شخص في الوقت الذي يُعتقد أنه تم التخلص منه.

وقررت الوكالة أنه نظرًا لأن الكوكايين بلغ حوالي 0.007 أوقية ، مما يعني أنه سيكون مجرد جريمة جنحة في مقاطعة كولومبيا ، فسيكون إجراء مقابلة مع 500 شخص إهدارًا للموارد العامة.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية أنتوني غوغليمي لشبكة إن بي سي نيوز إن إجراء مثل هذا الكم الهائل من المقابلات قد ينتهك أيضًا الحقوق المدنية وأنه بدون دليل مادي ، سيكون الاعتراف ضروريًا على الأرجح.

وأضاف: “نعم ، يمكنك إجراء مقابلة بالتراضي. وقال غوغليمي 'لكن ليس لدينا دليل على الاقتراب منهم”.

وردد المدعي العام الأمريكي السابق والمدير بالإنابة لإدارة مكافحة المخدرات في عهد الرئيس باراك أوباما ، تشاك روزنبرغ ، تصريحات غوغليمي التي قالت لشبكة إن بي سي نيوز إن على الوكالة إجراء مكالمات بشأن ما يجب التحقيق فيه وما لا يجب التحقيق فيه.

وكان بإمكانهم إجراء المقابلات ، لكن في نهاية اليوم ، يكون السير طويلًا عبر الرمال الجافة. قال روزنبرغ: `` لديهم موارد محدودة ولا بأس في أن يقرروا أن بعض الأشياء تستحق وقتهم وبعض الأشياء لا تستحق وقتهم ''.

وعثر عملاء الخدمة السرية على المسحوق الأبيض خلال عملية مسح روتينية للبيت الأبيض في 2 يوليو، في ردهة ويست وينغ حيث كان الموظفون يدخلون ويخرجون ، وتتجمع المجموعات السياحية لإلقاء هواتفهم وممتلكاتهم الأخرى.

وقال مسؤولو الخدمة السرية في الملخص: 'بدون دليل مادي ، لن يكون التحقيق قادراً على تمييز شخص مهم من بين مئات الأفراد الذين مروا عبر الدهليز حيث تم اكتشاف الكوكايين'.

وأثار وجود الكوكايين في البيت الأبيض موجة من الانتقادات والأسئلة من الجمهوريين ، الذين تلقوا إحاطة مغلقة يوم الخميس بشأن نتائج التحقيق.

وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي الخميس 'لا توجد عدالة متساوية'. 'أي شيء يدور حول' شركة بايدن ' يعاملون بشكل مختلف عن أي أميركي آخر وهذا يجب أن يتوقف.

كتب الرئيس السابق دونالد ترامب شكوكه بشأن شكوكه على منصته Truth Social.

على الرغم من أن جميع الكاميرات تشير مباشرة إلى 'مسرح الجريمة' ، وأعظم الطب الشرعي في أي مكان في العالم ، إلا أنهم لا يستطيعون اكتشاف ذلك؟ إنهم يعرفون الإجابة ، وكذلك يفعل الآخرون! '' ، كتب مضيف تلفزيون الواقع السابق.