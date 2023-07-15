عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: الحيوانات متواجدة داخل حديقة الجيزة طوال فترة التطوير

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

أكد  أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أن حديقة الحيوان ستكون مغلقة طوال فترة تطوير حديقة الحيوان، مضيفا:" مدة التطوير لن تتجاوز عام ونصف".

 

الكشف عن حقيقة تجريف الأشجار النادرة من حديقة الحيوان بالجيزة.. تفاصيل

مستجدات تطوير حديقة الحيوان ورفع كفائتها.. تفاصيل


قال  أحمد إبراهيم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الحيوانات متواجدة داخل الحديقة ولم يتم نقلها ".


وأضاف أحمد إبراهيم :" حديقة الحيوان بالجيزة من أقدم الحدائق بالمنطقة، ونؤكد على الحفاظ على كل ما هو نادر في الحديقة سواء كان أشجار أو نباتات أو مباني ".

وأكمل أحمد إبراهيم :" سيتم الحفاظ على سور حديقة الحيوان كما هو "، مضيفة:" التحالف المصري الخالص هو من سيدير الحديقة بحق انتفاع لمدة 25 سنة ".

ولفت أحمد إبراهيم :" لدينا اكثر من 5 آلاف حيوان داخل حديقة الحيوان"، مضيفا:"  سيتم جلب حيوانات جديدة  نادرة في حديقة الحيوانات ".

الزراعة حديقة الحيوان حيوانات تطوير اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

الفنان محمد ثروت بعد تماثل نجله للشفاء: المال والشهرة لا تنفع في المرض

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بيان ناري من بيراميدز بشأن حصد دوري أبطال أفريقيا والبطولات المحلية

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

ترشيحاتنا

خبير يطالب بتحديد مواصفات لـ خريج الهندسة لأجل سوق العمل | خاص

صحف العالم تصنف خليج نعمة ضمن أجمل شواطئ إفريقيا.. ومصر ضمن الأفضل للرحلات الفردية

بعد هذا الإجراء| الأهلي السعودي يتفق مع رياض محرز على توقيع العقد

بيان كويتي عاجل بعد إساءة مغرد إلى أحد رموز السعودية

مفاجأة .. الأرصاد تكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 50 درجة | فيديو

بن والاس: بحلول عام 2030 سنجد أنفسنا في وضع الحرب الباردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيفًا

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ