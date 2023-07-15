الزراعة: الحيوانات متواجدة داخل حديقة الجيزة طوال فترة التطوير

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أن حديقة الحيوان ستكون مغلقة طوال فترة تطوير حديقة الحيوان، مضيفا:" مدة التطوير لن تتجاوز عام ونصف".



قال أحمد إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحيوانات متواجدة داخل الحديقة ولم يتم نقلها ".



وأضاف أحمد إبراهيم :" حديقة الحيوان بالجيزة من أقدم الحدائق بالمنطقة، ونؤكد على الحفاظ على كل ما هو نادر في الحديقة سواء كان أشجار أو نباتات أو مباني ".

وأكمل أحمد إبراهيم :" سيتم الحفاظ على سور حديقة الحيوان كما هو "، مضيفة:" التحالف المصري الخالص هو من سيدير الحديقة بحق انتفاع لمدة 25 سنة ".

ولفت أحمد إبراهيم :" لدينا اكثر من 5 آلاف حيوان داخل حديقة الحيوان"، مضيفا:" سيتم جلب حيوانات جديدة نادرة في حديقة الحيوانات ".