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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال رغم ارتفاع درجات الحرارة

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

أكد  أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه مع ارتفاع درجات الحرارة هناك زيادة في معدلات استهلاك الكهرباء .

 

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وقال أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  حجم التطوير في شبكات الكهرباء كبير ".

وتابع أيمن حمزة:" مع ارتفاع درجات الحرارة هناك زيادة في استخدام أجهزة التكييف، ولأول مرة نصل إلى حمل بـ 34 ألف ميجا وات  وهذا الأمر لم يؤثر على شيء ".


ولفت أيمن حمزة :"  لا تخفيف للأحمال وهناك استقرار في عملية توزيع الكهرباء بأنحاء الجمهورية".

وتابع أيمن حمزة :"  بفضل مشروعات الطاقة وتطوير شبكة الكهرباء لم نقم بتخفيف الأحمال ـ وقبل 2014 كان هناك عجز في الشبكة الكهربائية" لكن الآن اصبح لدينا وفرة في الطاقة الكهربائية ولدينا احتياطي من الطاقة الكهربائية ".
 

الكهرباء الأحمال كهرباء اخبار التوك شو مصر

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