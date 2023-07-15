الكهرباء: لا تخفيف للأحمال رغم ارتفاع درجات الحرارة

أكد أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه مع ارتفاع درجات الحرارة هناك زيادة في معدلات استهلاك الكهرباء .



وقال أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حجم التطوير في شبكات الكهرباء كبير ".

وتابع أيمن حمزة:" مع ارتفاع درجات الحرارة هناك زيادة في استخدام أجهزة التكييف، ولأول مرة نصل إلى حمل بـ 34 ألف ميجا وات وهذا الأمر لم يؤثر على شيء ".



ولفت أيمن حمزة :" لا تخفيف للأحمال وهناك استقرار في عملية توزيع الكهرباء بأنحاء الجمهورية".

وتابع أيمن حمزة :" بفضل مشروعات الطاقة وتطوير شبكة الكهرباء لم نقم بتخفيف الأحمال ـ وقبل 2014 كان هناك عجز في الشبكة الكهربائية" لكن الآن اصبح لدينا وفرة في الطاقة الكهربائية ولدينا احتياطي من الطاقة الكهربائية ".

