حبس لص تخصص في سرقة المحلات بالقاهرة

قررت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المحلات التجارية بأسلوب "كسر الباب".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزته مبلغ مالى ومفك لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المحلات التجارية بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بإرتكابه (3) وقائع سرقة.

وتم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.