بمصر من 850 سنة.. مسئول سابق : قايمة الجواز أصلها يهودي ..فيديو

خصصت الإعلامية إيمان الحصري، فقرة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تحت عنوان "القايمة والشبكة والمهر.. جدل مجتمعي مستمر بين عادات و تقاليد و تفكير جديد في التعامل مع أساسيات الزواج".



وقال الدكتور أشرف تمام مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سابقا،: "معدلات حالات الطلاق مرتفعة في مصر، وطبقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصلت إلى ربع مليون حالة طلاق في السنة".



ووجه تمام نصيحة لكل الشباب المقبل على الزواج، قائلا: "لا تكتب مؤخر لا تستطيع دفعه في حالة استحالة العشرة بينكم، ولا تكتب قائمة منقولات لا تستطيع ردها لو استحالت العشرة بينكما".

وأضاف: "لا يوجد ما يسمى القايمة في الدول العربية والإسلامية، والقايمة جاءت إلى مصر من حوالي 850 سنة أيام اليهود ما كانوا عايشين في مصر"، لافتا: "أقدم قايمة في مصر موجودة في المعبد اليهودي".