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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص تخصص في سرقة الشقق السكنية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالعقارات تحت الإنشاء بأسلوب “الفك” باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر “مفك - قصافة”.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، أقر بسرقتها من داخل مسكن تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالعقارات تحت الإنشاء بأسلوب “الفك” باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تاجر خردة، مقيم بمحافظة الفيوم، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم وبعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

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