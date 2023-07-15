الأرصاد تحذر من الموجة الحارة .. وتكشف طقس الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل درجة الحرارة الفترة المقبلة.

وأكد شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “الحدث اليوم”،:" درجة الحرارة اليوم سجلت 37.5 درجة في الظل.

وأضاف أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يؤدي إلى الإصابة بضربة الشمس والإجهاد الحراري، لافتا إلي أن شهري يوليو وأغسطس ذروة الصيف.

واشار إلي أن الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مناشدا المواطنين ارتداء غطاء للرأس عند الخروج وقت الظهيرة وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.

ولفت إلي أن الموجة الحارة الحالية سوف تستمر لفترة طويلة بعض الشيء وقد تستمر على الأقل لآخر الأسبوع.