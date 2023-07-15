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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد الجوية تحذر: حالة من عدم الاستقرار تؤدي لرفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية

درجات الحرارة
درجات الحرارة

 قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن كل دول العالم تشهد إرتفاعاً في درجات الحرارة ومصر جزء من العالم.

وأضافت خلال  مداخلة  مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة  “ON”، أن مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار التي تؤدي لرفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية حيث تشهد البلاد تواجد مرتفع جوي  في طبقات الجو العليا يؤدي لزيادة سطوع الشمس  لفترات طويلة وتركز الرطوبة في طبقات قريبة من الأرض وهي سمة من سمات  المرتفع الجوي يتوافق ذلك مع منخفض الهند الموسمي الأمر الذي يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير  مع إرتفاع معدلات الرطوبة غير المسبوقة.

الموجة الحارة

وأكدت منار غانم أن الموجة الحارة الحالية سوف تستمر لفترة طويلة بعض الشيء وقد تستمر على  الأقل لآخر الأسبوع.

وتوقعت غانم أن تبلغ متوسطات درجة الحارة في المتوسط  حتى نهاية الاسبوع في الظل 37-38 درجة مئوية تصل إلى 41 درجة مئوية كدرجة محسوسة بزيادة ما بين درجتين إلى ثلاثة بينما تبلغ  في جنوب الصعيد 44-45  درجة مؤية  في الظل ولكن نسب الرطوبة  أقل هناك وتبلغ الدرجة المحسوسة  هناك إلى  46 درجة مؤية في الاقصر وأسوان    وهي أجواء شديدة الحرارة "

ولفتت أن السواحل المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط  ستبلغ  فيها درجات الحرارةفي المتوسط مابين 32-34 درجة مؤية   مع وجود إرتفاع في الرطوبة.

 

ونصحت المواطنين  بتجنب التعرض  لاشعة الشمس مباشرة مع ضرورة وجود غطاء للراس  وتناول كميات كبيرة من المياه

ارتفاع درجات الحرار ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع معدلات الرطوبة أرصاد الجوية اشعة الشمس الدكتورة منار غانم

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