عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيلو هيروين.. حبس شخص لإتجاره في المواد المخدرة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه  بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس بقصد الإتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه، وبحوزته “كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس”.

ومواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخص حبس الهيروين مخدر الهيروين الشروق المرج القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح للأهلي

1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

لجنة الحكام ترد على بيان الأهلي

11 جنيها دفعة واحدة.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-7-2023 والقنوات الناقلة

أنا مش مهاجم تعبان..حسام حسن يهاجم موسيماني وهذه حقيقة عودته الي الأهلي

سعر الذهب عيار 21 اليوم 16-7-2023

موضوعات متعلقة

رد فعل مفاجئ من مرتضى منصور في دعواه ضد محامٍ شهير

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف عضو عمومية الزمالك

هيروين وحشيش.. حبس سيدة و3 رجال لإتجارهم في المخدرات بالقاهرة

كيلو حشيش.. حبس تاجر مخدرات بالقاهرة

كيلو حشيش.. حبس شخص يتاجر في المخدرات بالقاهرة

حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

حبس شخص سرق لاب توب وآى باد من سيارة بالشروق

حبس 4 أشخاص لتنقيبهم عن الأثار بمصر القديمة

ترشيحاتنا

تصل لـ48 درجة.. خبير أرصاد يكشف متى تنتهي موجة الحرارة القاتلة في أوروبا

الكشف عن موعد خروج نتنياهو من المستشفى

إسرائيل.. نتنياهو يخضع لفحوصات طبية جديدة داخل المستشفى

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

سعر فيات X 500 موديل 2023 بالسوق المصري.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي | تفاصيل رسمية عاجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسي من الإجهاد والضغط النفسي.. 6 أسباب خفية لنقص الكولاجين بالجسم

بعد تحذير ياسمين عز.. ترتيب مكونات طبق السلطة والقيمة الغذائية

سلطة ياسمين عز.. خبير تغذية يوضح حقيقة دراسة أثارت الضحك

ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ