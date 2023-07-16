عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الحكام ترد على بيان الأهلي

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام عن تفاصيل تطوير التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة . 

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية : أولى مراحل التطوير عمل صف ثاني وثالث للحكام، ولدينا وجوه جديدة ستظهر بشكل مميز في الموسم الجديد، وال VAR يحتاج لبعض التطوير في الكاميرات ونعمل على التحسن دائما .

وعن بيان الأهلي قال فاروق : أي مباراة يوجد بها أخطاء تحكيمية حتى في وجود الحكم الأجنبي ، والتحكيم المصري في الفترة الأخيرة أثبت نجاحه أكثر من الحكم الأجنبي .

وأكمل : محمود البنا نجح في إدارة مباراة القمة ولا توجد مباراة بدون أخطاء تحكيمية ،وتكرار محمود البنا ليس له تأثير على الحكام الآخرين.
 

وأوضح : أحمد الغندور حكم مميز وقد يدير القمة في المباريات المقبلة ، وجود أحمد الغندور في مباراة القمة لأنه يستحق ولم يرتكب أخطاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي،  وننظر لتطبيقه للقانون وليس رأي الأندية.


وأختتم : مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة ونبحث عن نجاح التحكيم المصري بغض النظر عن موقف الفريقين في الدوري ، وتقييم التحكيم المصري هذا الموسم لا يقل عن ٧ من ١٠و طاقم تحكيم مصري سيدير نهائي كأس الرابطة.

لجنة الحكام التحكيم المصري الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

لجنة الحكام ترد على بيان الأهلي

الأسوأ قادم .. الأرصاد تحذر من موجة حارة قياسية

حقيقة هجرة هاني رمزي إلي كندا.. شقيقه يوضح التفاصيل

سعر الذهب عيار 21 اليوم 16-7-2023

ظهر مع قندوسي | زيارة غامضة من حسام عاشور لـ الأهلي

ترشيحاتنا

لجنة الحكام ترد على بيان الأهلي

خسائر هائلة بأسلحة أوكرانيا خلال الهجوم المضاد .. تفاصيل

تويتر في أزمة.. إيلون ماسك يعلن انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50%

اليوم.. طرح أذون خزانة بـ 40 مليار جنيه

عيد ميلاد أحمد السعدني.. مهنة كان يتمنى العمل بها قبل مسيرته الفنية

لماذا سمي عاشوراء بهذا الاسم.. وسر احتفال اليهود بهذا اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير ياسمين عز.. ترتيب مكونات طبق السلطة والقيمة الغذائية

سلطة ياسمين عز.. خبير تغذية يوضح حقيقة دراسة أثارت الضحك

ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ