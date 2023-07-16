لجنة الحكام ترد على بيان الأهلي

كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام عن تفاصيل تطوير التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة .

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية : أولى مراحل التطوير عمل صف ثاني وثالث للحكام، ولدينا وجوه جديدة ستظهر بشكل مميز في الموسم الجديد، وال VAR يحتاج لبعض التطوير في الكاميرات ونعمل على التحسن دائما .

وعن بيان الأهلي قال فاروق : أي مباراة يوجد بها أخطاء تحكيمية حتى في وجود الحكم الأجنبي ، والتحكيم المصري في الفترة الأخيرة أثبت نجاحه أكثر من الحكم الأجنبي .

وأكمل : محمود البنا نجح في إدارة مباراة القمة ولا توجد مباراة بدون أخطاء تحكيمية ،وتكرار محمود البنا ليس له تأثير على الحكام الآخرين.



وأوضح : أحمد الغندور حكم مميز وقد يدير القمة في المباريات المقبلة ، وجود أحمد الغندور في مباراة القمة لأنه يستحق ولم يرتكب أخطاء في مباراة الأهلي والإسماعيلي، وننظر لتطبيقه للقانون وليس رأي الأندية.



وأختتم : مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة ونبحث عن نجاح التحكيم المصري بغض النظر عن موقف الفريقين في الدوري ، وتقييم التحكيم المصري هذا الموسم لا يقل عن ٧ من ١٠و طاقم تحكيم مصري سيدير نهائي كأس الرابطة.