نهضة بركان بطلا لـ كأس المغرب على حساب الرجاء

توج فريق نهضة بركان بلقب بطولة كأس المغرب بعد الفوز علي منافسه الرجاء بنتيجة هدف دون رد في المباراة النهائية التي شهدت شوطيين إضافيين .

جاء هدف فريق نهضة بركان في الدقيقة 106 من ضربة جزاء سددها البوركينابي ايسوفو دياو.

ويواصل فريق نهضة بركان الحفاظ علي لقب بطولة كأس المغرب للمرة الثانية علي التوالي، حيث نجح الفريق في التتويج باللقب العام الماضي علي حساب الوداد بركلات الترجيح.

ويصل فريق نهضة بركان إلي اللقب الثالث في تاريخه، حيث كانت أول ألقابه عام 2018 بعد الفوز علي وداد فاس بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن فريق الجيش الملكي هو الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس المغرب برصيد 12 لقبا بدأها في عام 1959 حتي عام 2020

