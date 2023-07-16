أول تعليق من أسامة نبيه بعد توليه تدريب المريخ السوداني

أعرب المدرب المصري أسامة نبيه عن سعادته بتوليه المهمة الفنية لفريق المريخ السوداني، خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.



وقال أسامة نبيه في تصريحات أبرزتها الصفحة الرسمية لنادي المريخ السوداني على موقع التواصل "فيس بوك":" المريخ اسم كبير في القارة الإفريقية والكرة السودانية وتدريبه شرف كبير بالنسبة لي".



وأضاف:" أتمنى أن نوفق في تقديم ما يسعد جماهير المريخ وما يسهم في قيادة النادي إلى تحقيق النجاحات".

ويمتد عقد أسامة نبيه مع المريخ السوداني لمدة عام ويعاونه طاقم مصري يضم معد بدني ومدرب حراس واختصاصي علاج طبيعي.