عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أسامة نبيه بعد توليه تدريب المريخ السوداني

أسامة نبيه
أسامة نبيه

أعرب المدرب المصري أسامة نبيه عن سعادته بتوليه المهمة الفنية لفريق المريخ السوداني، خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.


وقال أسامة نبيه في تصريحات أبرزتها الصفحة الرسمية لنادي المريخ السوداني على موقع التواصل "فيس بوك":" المريخ اسم كبير في القارة الإفريقية والكرة السودانية وتدريبه شرف كبير بالنسبة لي".


وأضاف:" أتمنى أن نوفق في تقديم ما يسعد جماهير المريخ وما يسهم في قيادة النادي إلى تحقيق النجاحات".

ويمتد عقد أسامة نبيه مع المريخ السوداني لمدة عام  ويعاونه طاقم مصري يضم معد بدني ومدرب حراس واختصاصي علاج طبيعي.

اسامه نبيه المريخ المريخ السوداني هيرون ريكاردو الكرة السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

عروس الدقهلية تركها عريسها تنزف 5 ساعات ليلة الدخلة ففارقت الحياة|تفاصيل صادمة

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح للأهلي

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع الكلي | تفاصيل رسمية عاجلة

1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل هذا السعر

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة ينوب عن الرئيس السيسي في احتفال العام الهجري الجديد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

حرارة عالية تشهدها مناطق عدة.. خبراء: القادم أسوأ على العالم في 2023

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

موجة حرارة قاسية تضرب عددا من المحافظات.. وتحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

مخبياها من الناس .. شاهد ابنة نسرين أمين تشعل السوشيال ميديا بصورها في الساحل

فيديو

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

تطور في أزمة حسن شاكوش وريم طارق | فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ