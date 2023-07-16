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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاركة السيسي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقى بنيروبي تتصدر اهتمامات الصحف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدرت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي لـ الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية الذي ينعقد في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الأحد، بحضور قادة وزعماء ورؤساء الحكومات الإفريقية، إضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم.
فتحت عنوان قمة مصريةــ كينية فى نيروبى، قالت صحيفة الأهرام، وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، إلى العاصمة الكينية «نيروبى»، للمشاركة فى الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى التى تعقد اليوم.
ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة تأكيده أن الرئيس السيسى سيجرى مباحثات مع نظيره الكينى ويليام روتو على هامش «القمة التنسيقية»، مشددًا على أن العلاقات المصريةــ الكينية فى عهد الرئيس روتو طيبة للغاية، حيث أبدى الرئيس الكينى حرصة على الانفتاح فى التعاون مع مصر.
وأضاف أن قمة «السيسى ـ روتو» اليوم سوف تكون الثالثة من نوعها بين الزعيمين خلال أقل من شهرين، مشيرًا إلى التقارب فى وجهات النظر والتفاهم المشترك بين الزعيمين بشأن جميع القضايا، ومن بينها تلك المتعلقة بحوض النيل.
وأوضح أن «القمة التنسيقية الإفريقية» بمشاركة الرئيس السيسى تتمتع بوضع خاص، لأنها استحدثت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى عام 2019، مشيرًا إلى الجهود المصرية على مدار السنوات السابقة لتطوير آليات عمل الاتحاد الإفريقى.

زيارة مهمة للمشروع النووى في الضبعة

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان المشروع النووى بالضبعة يبدأ مرحلة الإنشاءات الكبرى، قالت صحيفة الأهرام، سيقوم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال أيام بزيارة مهمة للمشروع النووى فى الضبعة، يتفقد خلالها سير الأعمال الهندسية الجارى تنفيذها فى الموقع، ومتابعة خطة العمل وفق الاتفاقية الموقعة مع شركة روزاتوم الروسية المنفذة للمشروع.. مشيرة إلى أنه يرافق الوزير الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وعدد من خبراء ومسئولى الشركة الروسية.


ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، أنه من المقرر بدء تشغيل المفاعل النووى الأول للمحطة عام 2028 على أن يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعًا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن محطة الضبعة النووية الجارى إقامتها فى محافظة مطروح تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بمعدل 1200 ميجاوات لكل مفاعل.. مؤكدًا أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووى السلمي يسير وفق البرنامج الزمنى المخطط.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان لا تجريف للأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة، ذكرت صحيفة الجمهورية، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما انتشر من أنباء حول تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامنًا مع بدء تنفيذ خطة تطويرها.

وبحسب الصحيفة، فقد أوضح المركز الإعلامي في بيان له أمس أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامنًا مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، وأنه لا يمكن المساس بأى من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بحديقة الحيوان.

ولفتت الصحيفة إلى أن المركز الإعلامي ناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وصحيًا، وتحت عنوان " 100 يوم صحة" تواصل نجاحها .. بالمحافظات قالت صحيفة الجمهورية، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم ٢٠٠ ألف و۹۱۳ خدمة من خلال حملة "100 يوم صحة" الجمعة ١٤ يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان قوله، إن الخدمات التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" أول أمس تضمنت 9 آلاف و ٢١٤ خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة - فى أول زيارة - فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة ٢٤ ألفًا و٤٣٢ زيارة.
ودعا عبد الغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".

وتحت عنوان مصر تستعرض خطة مواجهة الهجرة غير الشرعية أمام"الشيوخ الإيطالي"، قالت صحيفة المصري اليوم ألقى بسام راضي، سفير مصر لدى روما أمام مجلس الشيوخ الإيطالي كلمة شارحة لجهود مصر الناجحة منذ عام 2016 في منع أي حالة للهجرة غير الشرعية عبر سواحلها، مؤكدًا أن من يتسلل إلى إيطاليا لا ينطلق من السواحل المصرية، بل يخرج من دول أخرى بشكل غير شرعى.

وبحسب الصحيفة، فقد شدد السفير المصري على أن حل مشكلة الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا لن يكون فقط بإغلاق الحدود أو من خلال التعامل الأمني، بل يتناول علاج أساس المشكلة، الأمر الذي يتوجب معه على أوروبا أن تقوم بدراسة جادة لإقامة مشروعات بنية تحتية ضخمة في إفريقيا خاصة ما يتعلق بالربط ما بين الدول الإفريقية كالطرق الدولية وخطوط السكك الحديدية والخطوط الملاحية، والتي ستدعم تنشيط التجارة البينية بين دول قارة إفريقيا، وتوفر فرص عمل بما يسهم في تقليل ضغط موجات الهجرة غير الشرعية.

وفيما يتعلق بملف التعليم، وتحت عنوان بدء التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكتروني، قالت صحيفة المصري اليوم، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقدم 5 آلاف طالب من طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات في أول أيام التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد، فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أمتحانات الثانوية العامة 2023 يتم سحبها من بنوك الأسئلة بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ولا تقوم لجنة بوضع الامتحانات بالكامل.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تأكيده، أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

السيسي الاجتماع التنسيقي الاتحاد الافريقي نيروبي الاقتصادية الإفريقية قمة مصريةــ كينية

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