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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسيلفي من داخل السيارة.. داليا مصطفي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

داليا مصطفي
داليا مصطفي

شاركت الفنانة داليا مصطفي، صوره جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقةولافتة.

وتألقت داليا، بصورة صباحية من داخل السيارة مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحيه الجماليه اعتمدت علي المكياج الالون الناعمه وتركت شعرها علي اكتافها منسدلا،وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

 

قصة مسلسل علاقة مشروعة

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية،  من خلال قصة عمر والذى يقومبدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة.

ويناقش العمل شكلالعلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه،بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرفي ذلك.

الفنانة داليا مصطفى النجم ياسر جلال مسلسل علاقة مشروعة

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