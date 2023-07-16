الدم بقى مية.. مواطن يشوه جسد شقيقته وزوجها بماء النار بسبب الميراث

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة شخص لقيامه بالتعدى على شقيقته وزوجها بإلقاء مادة كيميائية وإحداث إصابتهما بحروق ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .



تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين نقاش مقيم بدائرة القسم وبين شقيقته وزوجها مقيمان بدائرة القسم مصابان بحروق بأماكن متفرقة وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج ، بسبب خلافات بينهم حول الإرث قام على إثرها الطرف الأول بإلقاء مادة كيميائية "ماء نار" على الطرف الثانى نتج عن ذلك إصابتهما ، تم إستهداف المتهم وضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، لذات السبب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.