عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولات فاشلة.. بوتين يكشف آخر نتائج الهجوم المضاد الأوكراني

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن محاولات أوكرانيا لاختراق الدفاعات الروسية في هجومها المضاد باءت بالفشل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أدلى بوتين بهذه التصريحات في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، ونشرت مقتطفات منها اليوم الأحد ، حيث قال “كل محاولات أوكرانيا لاختراق دفاعنا لم تنجح طوال الهجوم بأكمله”.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم، أمس السبت، أن ما يصل إلى 20% من الأسلحة التي أرسلتها أوكرانيا إلى ساحة المعركة، تعرضت للتلف أو الدمار في الأسبوعين الأولين من هجومها المضاد.

وتشمل هذه الخسائر بعض آلات القتال الغربية الكبيرة مثل الدبابات وناقلات الجنود المدرَّعة التي كان الأوكرانيون يعتمدون عليها لهزيمة الروس، وفقاً للصحيفة الأميركية.

وقال المسؤولون، الذين لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم، إنَّ "معدَّل الخسائر المذهل انخفض إلى حوالي 10% في الأسابيع التي تلت ذلك، ممَّا أدى إلى الحفاظ على المزيد من القوات والأسلحة اللازمة للهجوم الكبير الذي يقول الأوكرانيون إنه لم يأت بعد".

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ جزءاً من التحسن الذي شهده الهجوم يرجع إلى تغيير أوكرانيا تكتيكاتها، وتركيزها بشكل أكبر على إضعاف القوات الروسية بالمدفعية والصواريخ بعيدة المدى، بدلاً من الهجوم وإطلاق النار.

وأضافت: "لكن هذه الأخبار السارة تخفي بعض الحقائق المروعة، إذ إنَّ الخسائر تباطأت أيضاً لأن الهجوم المضاد نفسه قد تباطأ، حتى أنه قد توقف في بعض الأماكن التي يكافح فيها الجنود الأوكرانيون ضد الدفاعات الروسية الهائلة".

بوتين أوكرانيا الدفاعات الروسية المعركة الهجوم المضاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

النيابة العامة: المتجمهرون بسيدى براني دهسوا فرد أمن وتسببوا في وفاته

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

ترشيحاتنا

ماتوا قبل رحلة المصيف| مصرع أسرة بالكامل نتيجة احتراق منزلهم بالجيزة.. والسبب شاحن تليفون

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

رئيس جزر القمر: السوق المشتركة فرصة كبيرة ورائعة للقارة الأفريقية لتكون متحدة

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

إعلان عاجل من الشرطة الإيرانية بشأن التعامل مع غير المحجبات

أزمة 3 أغسطس.. تفاصيل خلاف كهربا والأهلي بسبب غرامة نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ