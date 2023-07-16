غيابات مؤثرة تضرب الأهلي في مواجهة المقاولون العرب بالدوري الليلة

يواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مع المقاولون العرب، اليوم الأحد، في تمام السابعة مساء، ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت .

ويفقد الأهلي عدد من لاعبيه أمام المقاولون العرب اليوم وهم: حمزة علاء، مصطفي مخلوف، محمود متولي، أيمن أشرف، عمرو السولية، أكرم توفيق، كريم فؤاد، شادي حسين، علي معلول، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر ابراهيم، مروان عطية.



ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، وحسم لقب الدوري المصري رسميا، بينما يحل المقاولون سابعا برصيد 44 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة. بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد أشرف - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح -محمد فخري.

خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - محمد شريف.