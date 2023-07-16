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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل محاضرة كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب.. خاص

صدى البلد

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي عقد جلسة مع لاعبيه خلال الساعات القليلة الماضية تحدث فيها عن أهمية المرحلة المقبلة وضرورة الفوز بالمباريات الأربع المتبقية في الدوري.

ورغم الفوز الكبير علي الزمالك لكن كولر وجه لوماً قاسياً للاعبيه في محاضرة جمعته بهم ، وأكد المدرب السويسري أن الفريق تراجع أدائه بصورة كبيرة في الشوط الثاني دون أي مبرر حتي لو كان عامل الإرهاق فتلك النوعية من المباريات لن تتاح لك كثيراً، وقال كولر أنه رغم حسم لقب الدوري رسمياً لكن لن يقبل بالتهاون مهما حدث وليس لديه لاعب بديل وأخر أساسي ويجب تحقيق الفوز في جميع المباريات.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً علي المقاولون العرب في إحدي المباريات المؤجلة للفريق الأحمر ضمن منافسات مسابقة الدوري، ويدخل أبناء قلعة الجزيرة مواجهة اليوم بعد ان حقق كل أهدافه من الموسم الحالي بحصد لقب الدوري رسمياً والفوز بخمس بطولات هي لقبي السوبر المصري ولقب كأس مصر وبطولة الدوري بجانب دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد واصل إنتصاراته وإحتفالاته بالتتويج بلقب الدوري وحقق فوزاً كبيراً علي منافسة الزمالك 4-1 في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس بإستاد القاهرة ، ويملك الفارس الأحمر كل الأرقام القياسيىة لمسابقة الدوري في الموسم الحالي فبالرغم من خوضه 30 مباراة فقط ولكنه يحتل الصدارة ب78 نقطة وصاحب رقم الأكثر فوزاً والوحيد الذي لم يعرف طعم الخسارة والأكثر تهديفاً ب58 هدف والاقوي دفاعاً فلم يكن مرماه سوي 8 اهداف فقط.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 44 نقطة ومباراة اليوم هي الأخيرة له في الموسم الجاري في حين يتبقي للأهلي 3 مباريات أخري سيخوضها بواقع كل 72 ساعة حيث سيلتقي معه اليوم المقاولون بالجبل الأخضر ثم الأربعاء مع حرس الحدود الذي ودع الدوري رسمياً وبعدها الأحد المقبل مع بيراميدز ويختتم مواجهاته مع المصري يوم 26 يوليو الجاري بالإسكندرية.

ومع ضغط المباريات المتتالي وحسم لقب الدوري، سيخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني مباراة اليوم بتشكيلة أغلبها من اللاعبين البدلاء لرغبته في منح مجموعة اللاعبين الأساسين راحة سلبية، وطبقاً لتدريب الفريق الأخير عقب مواجهة الزمالك فأن الإتجاه الأكبر هو بدء المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمي وأمامه خالد عبدالفتاح ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد أشرف وأمامه اليو ديانج واحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي افشه ومحمد الضاوي كريستو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف.

 

السويسري مارسيل كولر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الساعات القليلة الماضية المدرب السويسري المقاولون العرب

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