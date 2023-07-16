ذهب ومشغولات فرعونية .. كنز مصري في قبرص ماذا يفعل هناك؟

تم اكتشاف مئات القطع الأثرية القديمة، وتمثيل مصنوعة من الذهب الخالص، واحجار كريمة في مقابر النخبة من العصرالبرونزي، وتشير الاكتشافات إلى ثروة كبيرة للأشخاص المدفونين في المقابر، والتي كانت تعتمد على تجارة الجزيرة فيالنحاس، وهو معدن مهم في ذلك الوقت كان يستخدم في صناعة البرونز.

وقال عالم الآثار بيتر فيشر، الأستاذ الفخري بجامعة جوتنبرج في السويد، إن القطع المستوردة أكدت مدى تجارة البحرالأبيض المتوسط خلال العصر البرونزي المتأخر، بين حوالي 1640 قبل الميلاد و 1050 قبل الميلاد.





وتعد هذه الاكتشافات مهمة جداً لتوثيق تاريخ البشرية وثقافاتها المتعاقبة، وتزيد من فهمنا للتجارة البحرية والعلاقاتالثقافية في المنطقة في العصور القديمة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.