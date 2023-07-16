الوداد يصدم الزمالك وبيراميدز بقرار مفاجئ.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن قطع نادي الوداد المغربي، على الزمالك وبيراميدز، بتجديد تعاقد نجمه لموسم آخر.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الزمالك وبيراميدز يرغبان بقوة في التعاقد مع يحيى جبران، خاصة أن عقده كان سينتهي مع الوداد بعد الموسم الجاري.

الوداد يقطع الطريق على الزمالك وبيراميدز

ووفقا لموقع “مارس إكسبريس" المغربي فإن سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، نجح في تجديد عقد يحيى جبران أحد الدعامات الأساسية للفريق الأحمر، في السنوات الأخيرة.

وأضاف: “الناصري أقنع يحيى جبران، قائد فريق الوداد الرياضي، بتمديد عقده لموسم واحد إضافي”.

واختتم: "سعيد الناصري، رئيس الوداد يهدف إلى الحفاظ على الركائز الأساسية، مع تدعيم الفريق بصفقات قادرة على تقديم الإضافة إلى الفريق، خاصة أنه مقبل على عدة واجهات، أبرزها السوبر ليج الإفريقي وعصبة الأبطال ودرع البطولة الوطنية الاحترافية وكأس العرش، إضافة إلى كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.