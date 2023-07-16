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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، بجميع مراكز المحافظة، بإجمالي 677 مليون و577 ألف جنيه، كما تابع مشروعات الرصف المزمع تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023/2024، حسب الاحتياجات الفعلية لكل مركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق، والأستاذ حسين رجب مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024، بكل مركز من مراكز المحافظة، وعددها 42 طريقاً، بتكلفة تبلغ 196 مليوناً و651 ألف جنيه، وأكد محافظ الفيوم، أن عمليات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية الجديدة، سيتم طرحها وإسنادها والإشراف عليها من خلال مديرية الطرق، لضمان انهاء كافة الأعمال في المواعيد المحددة، وبالمعايير والمواصفات المقررة.

ووجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الطرق، بمراجعة خطط مراكز المحافظة الستة المقترحة، الخاصة برصف الطرق، والاحتياجات، والمقايسات، التي تم إعدادها، ومراجعة المحاضر التنسيقية الخاصة بشركات المرافق، والتنسيق مع رؤساء المدن لتحديد منسق عن كل مركز، لتيسير كافة الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وذلك خلال أسبوع من الآن، تمهيداً لطرح أعمال الرصف وإسنادها في أسرع وقتٍ ممكن، حتي يتم الانتهاء منها في مواعيدها المقررة، لخدمة الموطن الفيومي.

وشدد محافظ الفيوم، على سرعة الإنتهاء من استكمال أعمال الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي 2022/ 2023، وكذا الحوائط الساندة، وكافة الأعمال الأخري، الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على المواطنين، لافتاً إلى أهمية وضع خطة لعمليات تخطيط الشوارع الرئيسية التى يتم رصفها بمدينة الفيوم لإضفاء الشكل الجمالي عليها.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ، خطة التنمية المحلية الموحدة، من شراء للآلات والمعدات الهندسية، والمستلزمات والمهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والتطوير والتدعيم، والكباري والأنفاق والمعديات، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، موجهاً سكرتير عام المحافظة، بحصر احتياجات المدن من الآلات والمعدات، وإعداد المقترحات ذات الأولوية تبعاً للضروريات الأساسية، والتنسيق بين مختلف القطاعات خلال تنفيذ الأعمال.

وأكد المحافظ، على ضرورة تشكيل لجان بمختلف مراكز المحافظة، تضم ممثلين عن مديرية الطرق، ومجالس المدن، وكلية الهندسة جامعة الفيوم، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بدقة عالية لخدمة المواطنين، مع التركيز على دفع عجلة الأعمال في مشروعات رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة، باعتبارها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي يتم تنفيذها، وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية.

 

 

 

محافظ الفيوم يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية والعاجلة وحياة كريمة

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع أعمال القوافل العلاجية البيطرية المجانية لخدمة صغار مربي الماشية

 

 

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