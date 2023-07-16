عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطة الناتو لزيادة تواجده العسكري على الجناح الشرقي تواجه مشاكل خطيرة | تقرير

قوات الناتو
قوات الناتو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس أن بلاده سترسل 700 جندي إلى سلوفاكيا وتخصيص 250 جنديًا آخر لإرسالهم إلى رومانيا - وهما دولتان متاخمتان لأوكرانيا - كجزء من جهد لتعزيز الجناح الشرقي للحلف.

وقال المحلل العسكري الاسباني خوان أجيلار، إن خطة الناتو لتعزيز وجوده العسكري في أوروبا الشرقية ستواجه مشاكل 'خطيرة' لأنه لا يمكن لأي دولة تقريبًا حشد قوات بأعداد كبيرة ، دون استثناء إسبانيا.
 

وأضاف أن إسبانيا ستكون قادرة على إرسال عدد ضئيل فقط من الجنود لتعزيز جناح الناتو في سلوفاكيا ورومانيا. في الواقع ، فإن التأثير الإعلامي للإعلان الذي أصدره رئيس البلاد مؤخرًا أكبر بكثير من الحجم الفعلي للقوات التي سيتم إرسالها على الأرض ، كما أشار مدير بوابة الأبحاث الاستراتيجية. Geoestrategia.es.
 

وكان بيدرو سانشيز قد كشف خلال قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس أن إسبانيا ستنشر 700 جندي في سلوفاكيا وستعزز وجودها في رومانيا بـ 250 عسكريًا.
 

وقال سانشيز 'كعضو ملتزم ، ستعلن إسبانيا نشر القوات الإسبانية في سلوفاكيا لتعزيز الجبهة الشرقية وسنقوم بتعزيز وجودنا في رومانيا بعدد أكبر من القوات' ، مضيفا أن بلاده ستفعل ذلك '. الاستمرار في المساهمة في جهود الحلف لتحقيق السلام العادل والدائم '.
 

وقال المحلل العسكري 'لا أعتقد أنه يمكن نشر أكثر من 300 جندي في ثلاث دورات سنوية ، حوالي ألف في المجموع ، كتيبة ... لا يوجد المزيد ، ما لم ينسحبوا من مناطق أخرى'.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن إسبانيا لديها 'حوالي 150 ألف جندي' على الورق ، إلا أن جميعهم غير متاحين للنشر في أوروبا الشرقية.

ويعمل الناتو على زيادة تواجده العسكري على طول الجانب الشرقي للحلف ، في البلدان التي تشترك في حدود برية مع أوكرانيا ، حيث تنفذ روسيا عمليتها العسكرية الخاصة.

و تتمركز مجموعات القتال متعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي حاليًا في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبلغاريا وبولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا. 

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس على أمر تنفيذي يسمح لـ3000 من أفراد الاحتياط العسكريين الأمريكيين بتعزيز عملية `` العزم الأطلسي '' ، التي توفر نشرًا دوريًا لقوات قتالية ذات مصداقية في أوروبا كجزء من التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي.

الجناح الشرقي أوروبا الشرقية اسبانيا بيدرو سانشيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

قرار جديد من النيابة بشأن أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة في سوهاج

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

ابنهما صور الجريمة بتليفونه| تطور جديد في حادث إطلاق مدير شركة بترول النار على زوجته بالتجمع

موضوعات متعلقة

الصين لم تقدم ردا مشجعا حتى الآن بشأن التفاهم المشترك مع مجموعة العشرين

بينهم أمريكا.. تدريب دفاعي صاروخي في بحر اليابان بمشاركة 3 دول

رغم استياء بايدن .. البيت الأبيض: مستقبل أوكرانيا في الناتو قضية مقررة ومطروحة للنقاش

زعيم كوسوفو يكشف عن صفقة شراء طائرات مسيرة من تركيا

عمال الإنقاذ ينتشلون 8 جثث من نفق غمرته مياه الفيضانات بكوريا الجنوبية

وزير خارجية الصين يطالب الاتحاد الأوروبي بـ 'توضيح' موقفه بشأن الشراكة مع بكين

روسيا تطالب بالإفراج عن رجل الدين الأرثوذكسي المحتجز في أوكرانيا

إجلاء ألفي شخص بعد خروج حريق في غابة عن السيطرة بجزيرة لا بالما الإسبانية

ترشيحاتنا

استقرار الدولار وارتفاع اليورو..أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد

بشرى سارة .. موعد رفع إيقاف قيد الزمالك بعد أزمة شيكابالا

مواقف وطرائف على المسرح| معجب يحتضن نانسي عجرم.. تقبيل حذاء جورج وسوف.. وضرب مروى بالإسكندرية

خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

بعد الزيادات.. أرخص 5 سيارات في مصر

انحطاط.. تعليق صادم من إيلون ماسك على تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مطالبة الأمير وليام لـ الملك تشارلز بدفع إيجار منزله في ويلز

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. تزايد المطالبات بإلغاء حفل مطرب الموت في الهرم

صور جديدة.. محمد رياض وعائلته بالعرض الأول لفيلم نجلهم عمر «حجر إيجابى»

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

فيديو

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو للحظة القبض على سفاح تثير جدل رواد السوشيال بنيويورك

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ