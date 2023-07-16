خطة الناتو لزيادة تواجده العسكري على الجناح الشرقي تواجه مشاكل خطيرة | تقرير

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس أن بلاده سترسل 700 جندي إلى سلوفاكيا وتخصيص 250 جنديًا آخر لإرسالهم إلى رومانيا - وهما دولتان متاخمتان لأوكرانيا - كجزء من جهد لتعزيز الجناح الشرقي للحلف.

وقال المحلل العسكري الاسباني خوان أجيلار، إن خطة الناتو لتعزيز وجوده العسكري في أوروبا الشرقية ستواجه مشاكل 'خطيرة' لأنه لا يمكن لأي دولة تقريبًا حشد قوات بأعداد كبيرة ، دون استثناء إسبانيا.



وأضاف أن إسبانيا ستكون قادرة على إرسال عدد ضئيل فقط من الجنود لتعزيز جناح الناتو في سلوفاكيا ورومانيا. في الواقع ، فإن التأثير الإعلامي للإعلان الذي أصدره رئيس البلاد مؤخرًا أكبر بكثير من الحجم الفعلي للقوات التي سيتم إرسالها على الأرض ، كما أشار مدير بوابة الأبحاث الاستراتيجية. Geoestrategia.es.



وكان بيدرو سانشيز قد كشف خلال قمة الناتو الأخيرة في فيلنيوس أن إسبانيا ستنشر 700 جندي في سلوفاكيا وستعزز وجودها في رومانيا بـ 250 عسكريًا.



وقال سانشيز 'كعضو ملتزم ، ستعلن إسبانيا نشر القوات الإسبانية في سلوفاكيا لتعزيز الجبهة الشرقية وسنقوم بتعزيز وجودنا في رومانيا بعدد أكبر من القوات' ، مضيفا أن بلاده ستفعل ذلك '. الاستمرار في المساهمة في جهود الحلف لتحقيق السلام العادل والدائم '.



وقال المحلل العسكري 'لا أعتقد أنه يمكن نشر أكثر من 300 جندي في ثلاث دورات سنوية ، حوالي ألف في المجموع ، كتيبة ... لا يوجد المزيد ، ما لم ينسحبوا من مناطق أخرى'.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن إسبانيا لديها 'حوالي 150 ألف جندي' على الورق ، إلا أن جميعهم غير متاحين للنشر في أوروبا الشرقية.

ويعمل الناتو على زيادة تواجده العسكري على طول الجانب الشرقي للحلف ، في البلدان التي تشترك في حدود برية مع أوكرانيا ، حيث تنفذ روسيا عمليتها العسكرية الخاصة.

و تتمركز مجموعات القتال متعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلسي حاليًا في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبلغاريا وبولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس على أمر تنفيذي يسمح لـ3000 من أفراد الاحتياط العسكريين الأمريكيين بتعزيز عملية `` العزم الأطلسي '' ، التي توفر نشرًا دوريًا لقوات قتالية ذات مصداقية في أوروبا كجزء من التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي.