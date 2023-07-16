القبض على تيك توكر بالإمارات لانفاقه الملايين على السيارات الفارهة

القت السلطات الإماراتية القبض على بلوجر شهير عبر التيك توك بدبي، بعد ان نشر فيديو ساخر له، وهو يحمل اموال طائلة وينفقها على شراء السيارات الفارهة داخل معرض سيارات.

وبحسب صحيفة "يلي ميل" البريطانية، يواجه حمدان الرند ، الذي يسمي نفسه بـ "خبير السيارات" ، تهمة "استغلال الإنترنت" بنشره "دعاية تثير الرأي العام وتضر بالمصلحة العامة".

ويوضح الفيديو، البلوجر "حمدان " وهو يرتدي الكندورة، وهو رداء أبيض طويل يرتديه الرجال الإماراتيين ، ونظارة شمسية وكمامة.

ويبين الفيديو البلوجر وهو مرتديًا الزي الإماراتي التقليدي، خلال دخوله معرض سيارات فاخر في دبي مع رجلين خلفهما يحملان مجموعة ضخمة من المال.



ويظهر الفيديو البلوجر المقيم في الإمارات من أصل آسيوي ، وهو يقترب أولاً من عاملة ويسأل "أين الرئيس؟" قبل أن يرميها مبلغًا نقديًا "للذهاب لشراء القهوة".

ويتقدم بثقة إلى صاحب صالة العرض، ويطالبه بمعرفة أغلى سيارة يمكنه شراؤها.

وعندما سئل عن ميزانيته ، تتجول الكاميرا في بحر من الأوراق النقدية مكدسة وهو يمزح: ميزانية صغيرة.

ويتابع قائلا "ليس لدي الكثير ولكن ماذا لديك؟ أخبره المالك بعد ذلك أن أغلى سيارة هي سيارة فيراري SF90 البالغة 458.500 جنيه إسترليني (2.2 مليون درهم إماراتي) ، ولكن يبدو أنه يسخر من أسلوب الحياة الفخم في دبي ، يقول التيك توكر مازحًا: أنا بحاجة إلى سيارة أغلى، لا أحتاج هذا، تلك السيارة يقودها سائقي".

ويصطحبه المالك في جولة حول صالة العرض ويخبره أن كل شيء معروض للبيع ، ويقوم الرند برمي موظفًا آخر من ماله "لتناول القهوة".

في غضون ثوانٍ ، ينطلق البلوجر - الذي لديه 2.7 مليون متابع على التيك توك - في فورة إنفاق وهمية ، ويطلب أربع سيارات باهظة الثمن بما في ذلك Audi R8 ، و Mercedes ، و Rolls Royce .

ومنذ نشر الفيديو الساخر ، تم اتهام البلوجر “حمدان” بنشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويشوه سمعة المجتمع الإماراتي.