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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في زيارته الأولي..رئيس وزراء اليابان يشيد بدور الإمارات في معالجة تغير المناخ

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن طوكيو عازمة على تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات خلال الأعوام الـ 50 المقبلة.

وأكد كيشيدا، أنه سعيد بزيارة دولة الإمارات الشريك الاستراتيجي لليابان لأول مرة منذ تقلده منصبه.

وأضاف، دولة الإمارات تعمل بمسؤولية كبيرة لضمان أمن الطاقة العالمي وتبذل جهوداً استباقية لمعالجة قضايا تغير المناخ.

وتابع كيشيدا: يمكننا مع دولة الإمارات تحويل الشرق الأوسط إلى مركز عالمي في سلسلة توريد الجيل الجديد من مصادر الوقود والموارد المعدنية.

وقال رئيس وزراء اليابان: ستعمل بلادي بشكل وثيق مع دولة الإمارات من أجل نجاح مؤتمر الأطراف "COP28".

ومن المخطط، أن يذهب كيشيدا إلى دولة الإمارات في 17 يوليو، حيث سيلتقى بالشیخ خلیفة بن زاید آل نهیان رئیس دولة الإمارات، والشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئیس دولة الإمارات رئیس مجلس الوزراء حاكم دبی، والشیخ محمد بن زاید آل نهیان ولى عهد أبوظبی نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويبحث كیشیدا مع المسؤولین الإماراتیین تطورات المنطقة، خصوصًا في ضوء اتفاق إبرام علاقات دیپلوماسیة بین دولة إسرائیل والإمارات، والذی تدعمه الیابان.

كما یبحث كیشیدا التعاون فی مجالات الطاقة المتجددة والبنیة التحتیة والزراعة والغذاء والتعلیم والسیاحة، مشیدًا بالإنجازات الإماراتیة فی مجال الفضاء والطاقة النوویة.

وتعتبر الإمارات أول دولة عربية ترسل مسبارًا إلى المريخ، وأول دولة عربية تنضم إلى نادي الدول النووية السلمية.
 

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