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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طرح البوستر.. تعرف على القائمة الكاملة لأبطال فيلم بلوموندو

صدى البلد

كشفت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن البوستر التشويقي الأول  للفيلم ، الذي يجسد بطولته النجم حسن الرداد ، حيث يظهر الرداد على الأفيش مرتدياً قناعا يخفي وجهه من خلاله ، ومحاطاً بمجموعة من الحسناوات .

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

القائمة الكاملة لأبطال فيلم بلوموندو

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد ،هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

 

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد فيديو من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلومندو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.

 

وظهر حسن الرداد من كواليس فيلم “بلومندو” وهو يرتدي قميصا بألوان متعددة، وعلق كاتبًا: “من كواليس فيلم بلومندو صيف 2023”.

 

وأعلن الفنان حسن الرداد عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلومندو”، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "أول يوم تصوير فيلم  الكوميديا #بلومنوندو صيف 2023".

 

 

 

 

 

الفنان حسن الرداد بلموندو النجم حسن الرداد فيلم بلوموندو محمد محمود

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