تسليم 35 عقد عمل لذوي الهمم بالإسماعيلية

سلمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، 35 عقد عمل لذوي الهمم بمدرسة المنار الخاصة بالمحافظة، والتى يبلغ العاملون فيها 395 موظفا وعاملا بين مدرسين وعمال.

ويأتي ذلك من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مكاتب تفتيش العمل داخل المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة التأكد من استيفاء نسبة تعيين ذوي الهمم في جميع المنشآت والتى أقرها القانون لكل منشآة يعمل بها 20 عاملاً فاكثر .

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية ، أن ذلك يأتي ضمن سعي وزارة العمل لتوفير فرص عمل لائقة ومتساوية لجميع شرائح المجتمع، وتأكيدا على التزامها بتحقيق المساواة وتعزيز دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ‏.

حضر تسليم فرص العمل خديجة محمد عبد الوهاب مدير المدرسة ، ونسرين سليم عبد الجليل مدير شئون العاملين بالمدرسة ، واحمد رياض احمد المدير المالي للمدرسة ، وسامية عبد السلام مدير إدارة التفتيش عمل الاحياء ، وجيهان بركات مفتش عمل ، وإبراهيم حلمي مدير ادارة العلاقات العامة ، ونجاه رؤوف مدير إدارة التشغيل .

وأكد مدير المديرية استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوى الهمم واستيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت ، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ،وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الاجهزة والمكاتب التابعة للمديرية .

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