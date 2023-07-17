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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة يعتمد أعضاء مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية الفائزين في إنتخابات 2023

صدى البلد

اعتمد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير صالح، أعضاء مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية الفائزين في إنتخابات دورة 2023.

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وأعلن رسميا فوز كلا من جلال محمد طاهر وشهرته جلال أبو الطاهر، احمد سامي محمد وشهرته احمد سامي سليم، وائل كمال عبد العزيز وشهرته وائل أديداس، صابر احمد همام وشهرته صابر همام ، سعيد محمد وشهرته سعيد شعيب ، علي محمد علي وشهرته علي العدوي، حاتم ابراهيم سيد شهرته حاتم العدوي بإنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية في دورتها 2023.

وشهدت انتخابات الغرفة التجارية منافسة قوية بين 16 مرشحا.

وبلغ عدد التجار ممن لهم حق التصويت 7615، و730 شركة بإجمالي 8345 صوتا.

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، قد انتهت من فرز الأصوات في الساعات الأولى من صباح الأحد، لتعلن النتيجة النهائية بفوز أعضاء قائمة المستقبل كاملة.
 

التجارة والصناعة الغرفة التجارية المهندس أحمد سمير صالح فرز الاصوات محافظة الاسماعيلية

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