عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجاوزت 52 درجة.. الصين تواجه أسوأ موجة حر في تاريخها.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

تغير المناخ يتسارع بسبب التأثير البشري الضار على الغلاف الجوي والمحيطات والأرض. 

ويقول التقرير الأممي الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إن هناك احتمالا بنسبة 66 في المئة بأن تتجاوز درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية عن مستوى ما قبل العصر الصناعي لمدة عام واحد على الأقل بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٦. 

وهذه هي العتبة التي اتفقت عليها دول العالم في اتفاقية باريس ٢٠١٥ للحد من تأثيرات تغير المناخ الكارثية. 

ويؤثر ارتفاع درجات الحرارة بالفعل على العديد من أحوال الطقس والمناخ في كل منطقة في شتى أرجاء العالم، مثل موجات الحر والفيضانات والحرائق والأعاصير والعواصف والجفاف. 

ويقول العلماء إنه لا يزال ثمة متسع من الوقت للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال خفض الانبعاثات بشكل حاد.

وتواجه الصين موجة حر حارقة هذا العام، وخاصة شهر يونيو، وصفت بأنها تاريخية، حيث وصلت درجات الحرارة إلي ٥٢ درجة مئوية، وهو الأمر الذي يهدد حياة المواطنين.

درجات الحرارة في الصين خلال 2023

قالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الأحد، إن منطقة شينجيانج شمال غرب البلاد سجلت، أمس الأحد، مستوى قياسيا لأعلى درجة حرارة في تاريخها، حيث بلغت 52,2 درجة مئوية، في وقت يشهد فيه جزء من البلاد موجة حر.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، أن متوسط درجات الحرارة في الصين بلغ 10.7 درجة مئوية خلال عام، وهو أعلى من المعتاد بمقدار درجة مئوية واحدة، كما أنها القراءة الأعلى منذ 60 سنة.

ويعتبر شهر يونيو من أشد الشهور حرارة في تاريخ الصين، حيث تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية في مناطق كثيرة من العاصمة بكين ومقاطعات شانشي وخبي وشاندونغ وهنان وأنهوي.

كما سجلت بكين أول حالة منذ إنشاء مرصد للأرصاد الجوية عام 1951، ترتفع فيها درجة الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية ليومين متتاليين، حيث بلغت 40 درجة مئوية.

التحذيرات والإجراءات من الحر

رفعت بكين درجة تحذيرها من الطقس الحار إلى الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظام بالألوان للتحذير من الطقس. وذلك مع وصول الحرارة في مناطق كثيرة من العاصمة الصينية إلى 40 درجة مئوية.

ويشير التحذير بالأحمر إلى أن درجة الحرارة سترتفع فوق 40 درجة مئوية خلال 24 ساعة. ويوجد في الصين نظام تحذير من الطقس من أربعة مستويات يكون فيه اللون الأحمر هو الأشد، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

كما حذرت السلطات المحلية من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة يمكن أن يكون له آثار صحية تشمل زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية. ونصحت السكان بشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميا وتقليل وقت البقاء في الأماكن المفتوحة.

كما أصدرت بعض المدارس والشركات تعليمات للطلاب والموظفين بالبقاء في المنازل أو تخفيف ساعات العمل أو ارتداء ملابس خفيفة³.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة في الصين

يرجع ارتفاع درجات الحرارة في الصين إلى عدة عوامل، منها التغير المناخي والظروف الجوية غير المستقرة والتلوث البيئي.

وقال خبراء في هيئة الأرصاد الجوية الصينية إن التغير المناخي هو سبب رئيسي لزيادة درجات الحرارة في الصين، حيث تشهد البلاد اتجاها صاعدا في مستوى درجات الحرارة منذ عام 1950.

كما قال خبراء إن الظروف الجوية غير المستقرة هي سبب آخر لارتفاع درجات الحرارة في شهر يونيو، حيث تأثرت شمال وشمال شرق وشمال غرب وشرق ووسط الصين بموجات حارة نادرة.

بالإضافة إلى ذلك، قال خبراء إن التلوث البيئي يساهم في زيادة درجات الحرارة في المدن، حيث تعكس جزئيات التلوث أشعة الشمس إلى سطح الأرض مما يزيد من التسخين.

الطقس والمناخ الطقس الحار العاصمة بكين الصين درجات الحرارة رتفاع درجات الحرارة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الاحتباس الحراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتقدم بطلب عاجل لاتحاد الكرة قبل مباراة تسليم درع الدوري.. تفاصيل

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

صفقة سوبر قريبة جدا من التتش.. شوبير يعلن عن مهاجم الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

تجاوزت 52 درجة.. الصين تواجه أسوأ موجة حر في تاريخها.. ماذا يحدث؟

بعد اتجاهها للتمثيل.. قرار جديد من انجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي

الاتحاد الأوروبي: انسحاب روسيا من "صفقة الحبوب" يؤدي لانعدام الأمن الغذائي العالمي

لماذا نقرأ سورة الرحمن بعد العصر؟.. لـ5 أسباب لا يعرفها الكثيرون

المؤشرات مطمئنة..الكشف عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .. فيديو

الحالة الحرجة.. ضربات روسية عنيفة علي أوكرانيا تضعها في ورطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موقف خطير يجمع بين أسد بحر ومدربته في إسبانيا

بعد محاولات تخلصها من حياتها| 10 صور تبرز جمال ميرنا هشام

فيديو صادم.. انفجار باب زجاج وسقوط آخر على سيدتين في الصين

طريقة عمل أرز باللبن |أحلى من المحلات

فيديو

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

انخفاض جديد في الذهب .. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة | فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ