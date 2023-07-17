تجاوزت 52 درجة.. الصين تواجه أسوأ موجة حر في تاريخها.. ماذا يحدث؟

تغير المناخ يتسارع بسبب التأثير البشري الضار على الغلاف الجوي والمحيطات والأرض.

ويقول التقرير الأممي الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إن هناك احتمالا بنسبة 66 في المئة بأن تتجاوز درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية عن مستوى ما قبل العصر الصناعي لمدة عام واحد على الأقل بين عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٦.

وهذه هي العتبة التي اتفقت عليها دول العالم في اتفاقية باريس ٢٠١٥ للحد من تأثيرات تغير المناخ الكارثية.

ويؤثر ارتفاع درجات الحرارة بالفعل على العديد من أحوال الطقس والمناخ في كل منطقة في شتى أرجاء العالم، مثل موجات الحر والفيضانات والحرائق والأعاصير والعواصف والجفاف.

ويقول العلماء إنه لا يزال ثمة متسع من الوقت للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال خفض الانبعاثات بشكل حاد.

وتواجه الصين موجة حر حارقة هذا العام، وخاصة شهر يونيو، وصفت بأنها تاريخية، حيث وصلت درجات الحرارة إلي ٥٢ درجة مئوية، وهو الأمر الذي يهدد حياة المواطنين.

درجات الحرارة في الصين خلال 2023

قالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الأحد، إن منطقة شينجيانج شمال غرب البلاد سجلت، أمس الأحد، مستوى قياسيا لأعلى درجة حرارة في تاريخها، حيث بلغت 52,2 درجة مئوية، في وقت يشهد فيه جزء من البلاد موجة حر.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، أن متوسط درجات الحرارة في الصين بلغ 10.7 درجة مئوية خلال عام، وهو أعلى من المعتاد بمقدار درجة مئوية واحدة، كما أنها القراءة الأعلى منذ 60 سنة.

ويعتبر شهر يونيو من أشد الشهور حرارة في تاريخ الصين، حيث تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية في مناطق كثيرة من العاصمة بكين ومقاطعات شانشي وخبي وشاندونغ وهنان وأنهوي.

كما سجلت بكين أول حالة منذ إنشاء مرصد للأرصاد الجوية عام 1951، ترتفع فيها درجة الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية ليومين متتاليين، حيث بلغت 40 درجة مئوية.

التحذيرات والإجراءات من الحر

رفعت بكين درجة تحذيرها من الطقس الحار إلى الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظام بالألوان للتحذير من الطقس. وذلك مع وصول الحرارة في مناطق كثيرة من العاصمة الصينية إلى 40 درجة مئوية.

ويشير التحذير بالأحمر إلى أن درجة الحرارة سترتفع فوق 40 درجة مئوية خلال 24 ساعة. ويوجد في الصين نظام تحذير من الطقس من أربعة مستويات يكون فيه اللون الأحمر هو الأشد، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

كما حذرت السلطات المحلية من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة يمكن أن يكون له آثار صحية تشمل زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية. ونصحت السكان بشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميا وتقليل وقت البقاء في الأماكن المفتوحة.

كما أصدرت بعض المدارس والشركات تعليمات للطلاب والموظفين بالبقاء في المنازل أو تخفيف ساعات العمل أو ارتداء ملابس خفيفة³.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة في الصين

يرجع ارتفاع درجات الحرارة في الصين إلى عدة عوامل، منها التغير المناخي والظروف الجوية غير المستقرة والتلوث البيئي.

وقال خبراء في هيئة الأرصاد الجوية الصينية إن التغير المناخي هو سبب رئيسي لزيادة درجات الحرارة في الصين، حيث تشهد البلاد اتجاها صاعدا في مستوى درجات الحرارة منذ عام 1950.

كما قال خبراء إن الظروف الجوية غير المستقرة هي سبب آخر لارتفاع درجات الحرارة في شهر يونيو، حيث تأثرت شمال وشمال شرق وشمال غرب وشرق ووسط الصين بموجات حارة نادرة.

بالإضافة إلى ذلك، قال خبراء إن التلوث البيئي يساهم في زيادة درجات الحرارة في المدن، حيث تعكس جزئيات التلوث أشعة الشمس إلى سطح الأرض مما يزيد من التسخين.