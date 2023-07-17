النيابة الإدارية: المسئول عن إنهيار عقار حدائق القبة يواجه عقوبات

أكدد المستشار محمد سمير، المتحدث بأسم هيئة النيابة الإدارية، أن العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، انهار بالكامل صباح اليوم، وقد سبب سقوط عدد من الضحايا والمصابين مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الأنقاض.

وقال محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، أن المسئول عن العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة، سيواجه العقوبات التأديبية والجنائية، لأن ما تم في إنهيار المبنى قد خلف ضحايا.

الخروج بتقارير

وتابع المتحدث بأسم هيئة النيابة الإدارية، أنه سيتم فتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار، مؤكدا أن الجهات المعنيعة ستعمل على الخروج بتقارير للوقوف على أسباب الحادث.