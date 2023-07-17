النيابة الإدارية تجري معاينة تصويرية لعقار حدائق القبة المنهار.. شاهد

أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة تصويرية لموقع عقار حدائق القبة المنهار والكائن بحارة "ناصر حوش" من شارع الخليج المصري التابع لحي حدائق القبة.

وانتقل فريق من النيابة، برئاسة المستشار حسام الطحاوي مدير النيابة، وعضوية فريق من وكلاء النيابة ضم كلاً من محمد محمود، نورهان مخلوف، نجلاء عزمي، لموقع العقار المنهار.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار كان مكونًا من دور أرضي وأربعة أدوار بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وانهار بالكامل صباح اليوم الاثنين الموافق ١٧ / ٧ / ٢٠٢٣، مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الأنقاض.

وبمباشرة التحقيقات، قررت نسمة رجب رئيس النيابة: تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط بصورة عاجلة؛ للوقوف على أسباب انهيار العقار، وجاري استكمال التحقيقات.