بعد انهيار عقار حدائق القبة..نائب: سنتقدم بطلب لفحص كافة البيوت القديمة

كشف النائب سيد نصر عضو مجلس النواب عن حدائق القبة، كواليس انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة مؤكدا ان سبب انهيار العقار ان احد سكان المقيمين في الدور الاول قرر ازالة بعد حوائط منزله للتوسعه دون الرجوع الي اي مؤسسة علمية او استشاري هندسي.



وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع عبر فضائية etc مساء اليوم الاحد أن انهيار العقار نتج عنه وفاة 13 شخص، واصابة شخص واحد تم نقله الي المستشفي، لافتا الي تواجد جميع القيادات الامنية ومسؤلي محافظة القاهرة والدفاع المدني والاسعاف للاشراف على عملية البحث عن ضحايا، واخلاء المنازل المجاور تحسبا لوقوع اي طارئ.



وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة تمكنت من توفير شقتين للضحايا، ومؤكدا انه خلال الساعات القادمة سيتم توفير باقي الوحدات للضحايا، لافتا الي ان العقار المنهار كان مكون من ارضي واربع طوايق ويحتوى على 5 شقق.



وناشد الاهالي واصحاب العقارات الصادر لها قرار بالترميم والتنكيس بسرعه التوجهه للجهات المعنية وعمل اللازم قائلا" مش معنى ان البيت لم تظهر عليه اي انهيارات ان يمر هذا القرار مرور الكرام، لان عايش فيه ولادنا واهلنا"

وأكد أنه سيتقدم بطلب فوري لانهاء الازمة وفحص كل البيوت القديمة الموجود في دائرة حدائق القبة.

