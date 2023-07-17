عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انهيار عقار حدائق القبة..نائب: سنتقدم بطلب لفحص كافة البيوت القديمة

انهيار عقار
انهيار عقار

كشف النائب سيد نصر عضو مجلس النواب عن حدائق القبة، كواليس انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة مؤكدا ان سبب انهيار العقار ان احد سكان المقيمين في الدور الاول قرر ازالة بعد حوائط منزله للتوسعه دون الرجوع الي اي مؤسسة علمية او استشاري هندسي.


وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور المذاع عبر فضائية etc   مساء اليوم الاحد أن انهيار العقار نتج عنه وفاة 13 شخص،  واصابة شخص واحد تم نقله الي المستشفي، لافتا الي تواجد جميع القيادات الامنية ومسؤلي محافظة القاهرة والدفاع المدني والاسعاف للاشراف على عملية البحث عن ضحايا، واخلاء المنازل المجاور تحسبا لوقوع اي طارئ.


وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة تمكنت من توفير شقتين للضحايا، ومؤكدا انه خلال الساعات القادمة سيتم توفير باقي الوحدات للضحايا،  لافتا الي ان العقار المنهار كان مكون من ارضي واربع طوايق ويحتوى على 5 شقق.


وناشد الاهالي واصحاب العقارات الصادر لها قرار بالترميم والتنكيس بسرعه التوجهه للجهات المعنية وعمل اللازم قائلا" مش معنى ان البيت لم تظهر عليه اي انهيارات ان يمر هذا القرار مرور الكرام،  لان عايش فيه ولادنا واهلنا"
وأكد أنه سيتقدم بطلب فوري لانهاء الازمة وفحص كل البيوت القديمة الموجود في دائرة حدائق القبة.
 

إخلاء المنازل أصحاب العقارات الإعلامية إنجي أنور الدفاع المدني القيادات الأمنية برنامج مصر جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

منح 54 إمامًا وواعظة إجازة الأربعين النووية من الدكتور أحمد عمر هاشم

ماكرون يستعد لإجراء تعديل وزاري في الحكومة الفرنسية.. تفاصيل

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى مناطق الرطوبة العالية؟.. الأرصاد توضح

الموضوع أكبر من الخيانة| زوجة حسن شاكوش تبكي على الهواء

غادر قلعة الزمالك| الأهلي يستعيد درع الدوري.. ويطلب السعة الكاملة لاستاد مباراة الحرس

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ