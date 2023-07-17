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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الحرارة الشديدة.. نقابة الممثلين في أمريكا تنهي إضرابا ضخما

اضراب
اضراب

قالت نقابة الممثلين في أمريكا، والتي دخلت إضرابا منذ فترة، إنها ستقطع اعتصامها الذي كان مقررا اليوم الاثنين بسبب موجة الحر في لوس أنجلوس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وكتبت النقابة على تويتر: "بسبب الحرارة الشديدة في لوس أنجلوس ، ننهي إضرابا إلى حين".

دخلت نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون،  في إضراب الأسبوع الماضي .

لم تكن درجات الحرارة في لوس أنجلوس مرتفعة كما هو الحال في أجزاء أخرى من ولاية كاليفورنيا، لكن أجزاء من المدينة والمقاطعة لا تزال  تخضع لتحذيرات من الحرارة الشديدة .

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