منح 54 إمامًا وواعظة إجازة الأربعين النووية من الدكتور أحمد عمر هاشم

اختتمت فعاليات مجالس قراءة وشرح الأربعين النووية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعدد (54) إمامًا وواعظة على يد العالم المحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الإثنين ١٧/ ٧/ 2023م بحضور الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مدير عام تحقيق المخطوطات وكتب التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و شريف محمد عبد الرحمن مدير عام الإعلام والعلاقات الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء أن الإجازة بمثابة شهادة جامعية يجاز فيها طالب العلم بالتلقي عن شيخه وبسلسلة السند إلى من تلقاها من فم رسول الله (صلى الله عليه وسلم).



وقد تم إجازة الطلاب الحضور من الأئمة والواعظات المسجلين بحضور مجالس الأربعين النووية كاملة ومنحهم شهادات حضور واستماع وهم:

أولًا : الأئمة

1. الشيخ/ إبراهيم محمد إبراهيم عبد الكريم محافظة القاهرة.

2. والشيخ/ محمد رضا إبراهيم علي محافظة القاهرة.

3. والشيخ/ محمد حسن عبد العظيم حسن محافظة القاهرة.

4. والشيخ/ وليد أحمد رشدي عبد الحميد ندا محافظة القاهرة.

5. والشيخ/ طاهر السيد عبد الفتاح عيسى محافظة القاهرة.

6. والشيخ/ هاني عبد العاطي عبد الشافي النياد محافظة القاهرة.

7. والشيخ/ دياب محروص السيد محمد محافظة القاهرة.

8. والشيخ/ جمال عيسى خليل دسوقي محافظة القاهرة.

9. والشيخ/ عبد الرحمن خالد أحمد محافظة القاهرة.

10. والشيخ/ أحمد يونس أحمد عبد الغني محافظة القاهرة.

11. والشيخ/ نادي فوزي على سعداوي محافظة القاهرة.

12. والشيخ/ عبد الرحمن عبد العاطي عبد الفتاح محافظة القاهرة.

13. والشيخ/ عبد القادر شعبان شعبان محمود محافظة القاهرة.

14. والشيخ/ محمود عبدالله محمود شحاتة محافظة القاهرة.

15. والشيخ/ أبو بكر محمود عبد العال جبالي محافظة القاهرة.

16. والشيخ/ هيثم أبو سريع حسن محمد محافظة القاهرة.

17. والشيخ/ السيد سمير السيد محمد المهدي محافظة القاهرة.

18. والشيخ/ عبد الله محمد عبدالبصير محافظة القاهرة.

19. والشيخ/ عبد الله فرج حماد محمد النقيب محافظة الجيزة.

20. والشيخ/ إسلام ماهر عبد الجيد شعبان محافظة الجيزة.

21. والشيخ/ عبدالله ناصر عبدالله محمد محافظة الجيزة.

22. والشيخ/ هاني مجدي عبده السيسي محافظة الجيزة.

23. والشيخ/ محمد شعبان عبد الفتاح شعبان محافظة الجيزة.

24. والشيخ/ محمود إسماعيل عويس السيد محافظة الجيزة.

25. والشيخ/ يوسف محمد محمد علي محافظة الجيزة.

26. والشيخ/ سراج الدين محمد محمد سيف محافظة الجيزة.

27. والشيخ/ إبراهيم رجب كريم محمد محافظة الجيزة.

28. والشيخ/ محمد فرحات بهيج حسين الدغوغي محافظة الجيزة.

29. والشيخ/ أحمد عبدالله عبدالوهاب بيومي محافظة الجيزة.

30. والشيخ/ محمد عيسي عبد الحكيم عيسي محافظة الجيزة.

31. والشيخ/ عامر العدلي عامر ميهوب محافظة الجيزة.

32. والشيخ/ محمد عبد التواب فهيم محمد محافظة الجيزة.

33. والشيخ/ عبدالله أحمد عمر مصطفى محافظة الجيزة.

34. والشيخ/ شريف محمد أبو الوفا عطية الله محافظة الجيزة.

ثانيا : الواعظات

35. الواعظة/ آية محمد خطاب محافظة القاهرة.

36. والواعظة/ أمينة ثابت محمد السفري محافظة القاهرة

37. والواعظة/ إيمان محمد صبحي محافظة القاهرة.

38. والواعظة/ جيهان عز الدين عبد الله بدوي محافظة القاهرة.

39. والواعظة/ دينا محمد جدامي محافظة القاهرة.

40. والواعظة/ سحر شعبان سنوسي كريم محافظة القاهرة.

41. والواعظة/ سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل محافظة القاهرة.

42. والواعظة/ مرفت عزت محمد عثمان محافظة القاهرة.

43. والواعظة/ منار محمد أحمد سمهان محافظة القاهرة.

44. والواعظة/ مها عبد الرحيم بليغ محمد منير محافظة القاهرة.

45. والواعظة/ ميادة أحمد محمد عبد المولي محافظة القاهرة.

46. والواعظة/ شيرين محمود غيتة عبد الجواد محافظة القاهرة.

47. والواعظة/ وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم محافظة القاهرة.

48. والواعظة/ جيهان يس يوسف محمود محافظة الجيزة.

49. والواعظة/ زهراء حسن محمد محافظة الجيزة.

50. والواعظة/ سحر محمد شوقي جعيصة محافظة الجيزة.

51. والواعظة/ كاميليا محمد كامل إسماعيل محافظة الجيزة.

52. والواعظة/ منال عبد المجيد محمود المسلاوي محافظة الجيزة.

53. والواعظة/ هبة محمود معاطي عبد العزيز محافظة الجيزة.

54. والواعظة/ سحر رؤوف صبري ناجي محافظة الجيزة.

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