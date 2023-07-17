عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدر قرار ترميم ولم ينفذ.. أهم تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة إنهيار عقار حدائق القبة

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن التحقيقات التي تمت بانهيار عقار حدائق القبة، بينت بشكل مبدئي أن العقار مبني من قبل عام 1980 وصدر له قرار ترميم برقم 360 لسنة 1992.

 

وقال محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه تم تحريرمحضر بعدها بعدم تنفيذ الترميم برقم 198 لسنة 1996، ثم محضر برقم 423 لسنة 96 بقسم شرطة حدائق القبة.

 

وتابع  المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن عدد الضحايا في صباح اليوم كان 7 أفراد، ولكن الأعداد ارتفعت وسيعلن عن الحصيلة النهائية للضحايا بعد انتهاء عمليات رفع الأنقاض.

 

إجراء معاينة للعقار

وأشار محمد سمير إلى أنه بمجرد رصد النيابة انهيار العقار، صباح اليوم، عُرض الأمر على المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، مؤكدا أنه وجه على الفور النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقسم الثالث بالتوجه وفتح تحقيق وإجراء معاينة للعقار.

 

النيابة الإدارية عقار حدائق القبة ترميم حدائق القبة الضحايا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاستيك مزيف وكاذبة.. تصريح صادم من طليق نسرين طافش بعد طلاقهما

مفاجأة.. التراجع عن رفع أسعار السجائر | وهذه قائمة بثمن 28 نوعًا

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

ربنا خالقنا برقبة.. دعاء فاروق ترد على انتقادات ملابسها بعد الحج

نقلا عن طبيب المنتخب.. أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

بشأن صفقة إمام عاشور.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

ترشيحاتنا

معدل قياسي للحرارة في الصين .. الأعلى منذ 2017

توجيهات عاجلة من مكتب تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة المؤجلين

بسبب إرتفاع درجات الحرارة.. مترو الأنفاق تعلن خفض سرعة قطارات الخط الأول

ظهرت بالفوطة.. ليلا: هاجموني بسبب كليب في حمام مغربي

المشرف على تنسيق الثانوية العامة يكشف موعد بدء استقبال الرغبات

صدر قرار ترميم ولم ينفذ.. أهم تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة إنهيار عقار حدائق القبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صراخ وفرار لسباحين بعد مشاهدة أسماك قرش في مياه ضحلة بإسبانيا

12 ضحية و 4 مفقودين .. تفاصيل ساعات الرعب تحت أنقاض عقار حدائق القبة

هيبقى موضة ؟ .. شنب عمرو دياب يثير ضجة | صور

طريقة عمل مكرونة بشاميل بالقشطة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

4 أعوام على وفاته.. خطيبة هيثم أحمد زكي تدخل عالم الفن.. فيديوجراف

القبة الحرارية تغطي مصر.. الطقس يسجل هذه الدرجة لأول مرة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ