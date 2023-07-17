صدر قرار ترميم ولم ينفذ.. أهم تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة إنهيار عقار حدائق القبة

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن التحقيقات التي تمت بانهيار عقار حدائق القبة، بينت بشكل مبدئي أن العقار مبني من قبل عام 1980 وصدر له قرار ترميم برقم 360 لسنة 1992.

وقال محمد سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه تم تحريرمحضر بعدها بعدم تنفيذ الترميم برقم 198 لسنة 1996، ثم محضر برقم 423 لسنة 96 بقسم شرطة حدائق القبة.

وتابع المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن عدد الضحايا في صباح اليوم كان 7 أفراد، ولكن الأعداد ارتفعت وسيعلن عن الحصيلة النهائية للضحايا بعد انتهاء عمليات رفع الأنقاض.

إجراء معاينة للعقار

وأشار محمد سمير إلى أنه بمجرد رصد النيابة انهيار العقار، صباح اليوم، عُرض الأمر على المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، مؤكدا أنه وجه على الفور النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقسم الثالث بالتوجه وفتح تحقيق وإجراء معاينة للعقار.