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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

انهيار عقار حدائق
انهيار عقار حدائق القبة

انهيار عقار الحدائق .. يا فرحة ما تمت.. لقي عروسان مصرعهما فى انهيار العقار المنكوب بمنطقة حدائق القبة، فى واقعة لم تكن الأولى من نوعها.

بكاء طفل مع أذان الفجر| ونهاية عروسين.. رواية مُبكية عن انهيار عقار الحدائق

 

فبعد أيام من انهيارعقار الإسكندرية، استيقظ أهالي منطقة حدائق القبة بالقاهرة، على كابوس كان سببه عقار مكون من 5 طوابق توفي على أثر انهياره عدد من السكان من بينهم أطفال ونساء ورجال، وكان من ضمنه عروسان لم يمر شهر على زواجهما حتى لقيا حتفهما ليخلفا بذلك ندبة وجرحا فى قلوب الأهل والجيران.

 


بكاء طفل 

روت إحدى السيدات من شهود العيان على الواقعة بصوت وكلمات تكاد لا تخرج من هول ما تقول، أنها استيقظت من نومها على فزع سقوط المنزل وأصوات الجيران، وبصوت عالٍ صرخت، وذلك بالقرب من وقت أذان الفجر.

ولمتابعة المزيد حول انهيار عقار حدائق القبة، تابع الفيديو جراف التالي:

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